Poliţia susţine că datele referitoare la autoturism au fost transmise către echipajele aflate în teren în 12 minute, în timp ce martora care a sunat la 112 scrie, pe Facebook, că poliţiştii şi jandarmii au sosit în aproximativ o oră.

„Pe 12 august, la ora 22,10, prin apel 112, o femeie a sesizat faptul că a fost martor la momentul în care, în zona centrală a municipiului, o femeie a fost urcată cu forţa într-un autoturism. Cazul a fost preluat de Poliţia Sectorului 2, fiind direcţionate echipaje la faţa locului. În 12 minute (conform evidenţelor electronice), pe baza datelor oferite de persoana care a sunat la 112, datele referitoare la autoturism au fost transmise către echipajele aflate în teren şi către unităţile de poliţie limitrofe municipiului”, se notează un comunicat al DGPMB transmis marţi AGERPRES.

Potrivit autorităților, a fost stabilit parte din traseul autoturismului şi a fost identificat proprietarul acestuia. În urma discuţiilor cu deţinătorul autoturismului, a fost stabilit şi utilizatorul acestuia.

„Cercetările au condus la identificarea persoanelor aflate în autoturism, atât a celor doi bărbaţi, cât şi a femeii. Cei în cauză au fost depistaţi de către poliţişti din cadrul Secţiei 18, de unde au fost preluaţi de cei care au în instrumentare cauza, având în vedere că din cursul serii cercetările au fost declanşate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Persoana implicată nu doreşte sa formuleze plângere cu privire la incidentul în care a fost implicată ea şi concubinul său”, se arată în comunicat.

Conform declarațiilor femeii care a lansat apelul la 112, echipajele de jandarmi şi poliţie au ajuns la fața locului după aproximativ o oră. Martora susține că deși a reușit să-l fotografieze pe bărbatul care a urcat-o cu forţa pe femeie în maşină, poliţiştilor le-a luat foarte mult timp până i-au luat declaraţii şi au ţinut-o la locul faptei până aproape de miezul nopţii.

„Înainte cu 3-4 secunde de poza asta, individul care urca în maşină trăgea o fată de păr şi o împingea în maşină, fără voia ei, în spate la Intercontinental. Lume pe stradă, nimeni nici măcar nu a strigat la el să o lase, darămite să intervină. Am reuşit să fac poza asta. M-a înjurat, a încercat să vină după mine, dar a renunţat. Am sunat imediat la 112. Am povestit întâmplarea operatoarei. Apoi poliţistului. Le-am zis că am şi poză. La un sfert de oră, când mergeam spre casă, m-au sunat să revin la «locul faptei». Era deja 10,20 seara. Mă întorc. Aştept 20 de minute. Poliţistul din centrală dăduse numărul meu greşit, iar echipele de pe teren treceau pe lângă mine, dar nu opreau, deşi eram poziţionată fix unde stabilisem cu ei. Într-un final, ajung 3-4 jandarmi şi vreo 4 poliţişti. Reiau povestea. Îmi iau datele de pe buletin. Încep să discute prin staţie de ce secţie ţine zona respectivă. Îmi zic să aştept alt coleg. Vine. Îi povestesc şi lui. Se uită nedumeriţi la ce cameră putea prinde scena – în centrul Bucureştiului, la Universitate! Îmi zic să aştept să vină şi «grupul operativ». Vine un puştan de maximum 23 de ani. Îi povestesc şi lui. Îmi spune să ţin telefonul aproape că mâine s-ar putea să mă sune să vin să dau o declaraţie. La secţia 1. Sau la 6. Nu se ştie încă sigur. Între timp s-a făcut ora 23,20. Chem pe cineva să mă ducă acasă cu maşina pentru că era foarte puţin probabil să mai prind transportul public. O oră şi 20 de minute. În Bucureşti, capitala României”, a declarat martora.

