Craiova a dezgheţat tabela de marcaj chiar în startul primei reprize, prin golul atacantului italian Andrea Compagno (’12). Chiar dacă gruparea din Bănie a evoluat, în ultima jumătate de oră, cu un om mai puţin pe teren, Rapid nu a reuşit restabilescă egalitatea.

Aflat la primul său eşec de la revenirea pe banca grupării din Giuleşti, Mihai Iosif recunoaşte că elevii săi au avut mari dificultăţi în a depăşi apărarea bine pusă la punct a alb – albaştrilor. Antrenorul principal al feroviarilor pune jocul mai puţin reuşit al rapidiştilor pe oboseala acumulată în ultimele etape şi pe absenţele importante din lot.

„Fotbalul trebuie să aibă un învingător şi un învins. Am fost criticaţi după cinci victorii şi a spus lumea că am avut noroc. Băieţii au jucat foarte bine în acele cinci meciuri, dar, acum, am pierdut cu Craiova. N-am reuşit să-i desfacem, asta este” a declarat Iosif, la sfârşitul partidei de pe „Ion Oblemenco”.

Mihai Iosif promite revanșa la Bucureşti

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani admite că echipa sa a avut de suferit pe faza de construcţie, însă e ferm convins că returul de la Bucureşti va arăta cu totul diferit. Mihai Iosif speră, de asemenea, că Ionuţ Voicu şi ceilalţi coechipieri ai săi vor trece repede peste această înfrângere şi vor avea capacitatea să menţină un ritm ridicat al jocului până la finalul sezonului.

„Eu cred că am fost determinaţi, însă nu am găsit calea spre gol. Am mai spus că nu este o luptă în două echipe, ci este o luptă în şase. De ce să nu ne luăm revanşa în retur? Ne desfiinţăm? Vom avea şansa să ne luăm revanşa. Am fost foarte obosiţi astăzi, mă aşteptam să arătăm aşa” a mai adăugat antrenorul giuleştenilor.

Oltenii nu sărbătoresc încă promovarea

De partea cealaltă, Eugen Trică îi atenţionează pe „juveţi” să rămână cu picioarele pe pământ şi să nu celebreze mult prea devreme promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Tehnicianul Craiovei e deja cu gândul la runda viitoare, în care oltenii se vor deplasa pe terenul Dunării Călăraşi, ocupanta locului patru.

„Am revenit pe primul loc, dar trebuie să rămânem concentraţi în continuare, pentru că ne aşteaptă, iarăşi, o partidă foarte importantă. Noi suntem, în momentul de faţă, singuri împotriva tuturor. Nu există linişte şi mai sunt o grămadă de etape” a sunat avertismentul lui Trică.