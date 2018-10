Raluca Prună TOCMAI s-a DAT DE GOL: „Dacă NU verifica lucrările, de unde a ştiut ea ca Lazăr era mai bun ca Olaru sau Hăineală?”

După declaraţiile fostului ministru Raluca Prună din această seară, preotului Chris Terhes scoate în evidenţă cele mai grave afirmaţii pe care tocmai le-a făcut la un post de televiziune.





Chris Terhes: „Raluca Pruna tocmai si-a aruncat in aer TOATE propunerile de numiri in parchete pe care le-a facut in perioada cat a fost ministru. Ea, cu gurita ei, a spus ca:

1. Ea nu verifica "lucrarile" pe care candidatii la introduceau in dosar, pentru ca nu e magistrat, fiind rolul CSM-ului sa le verifice.

2. Ea trimitea dosarul candidatului cu lucrarile la CSM.

Problema este ca la momentul acesta, ea deja luase o decizie pe cine sa propuna, asa ca ma intreb: daca ea nu verifica lucrarile din dosar, cum a putut lua o decizie pe cine sa propuna intr-o functie in parchete? Pe ce criterii? Altfel spus, daca nu verifica lucrarile, de unde a stiut ea ca Lazar era mai bun ca si Olaru sau Haineala?

3. Dupa ce i se intoarcea avizul de la CSM, ea a spus ca nu trimitea tot dosarul la Iohannis (adica cu lucrarile in el), ci doar CV-ul candidatului, avizul de la CSM si o adresa in care ii spunea presedintelui ca acea persoana e propunerea ei. Pai daca nu avea tot dosarul, Iohannis atunci pe ce criterii sa fi decis daca-l numeste sau nu pe procurorul propus intr-o functie de conducere?

Voi va dati seama ca TOATE numirile lui Pruna din parchete sunt aruncate in aer?

Prezenta rezolutiei de clasare din dosarul lui Lazar e nimic pe langa ce a dezvaluit acum Pruna, in emisiunea Sorei Matei pe B1, cum facea propunerile de numire in parchete", a notat preşedintele Coaliţiei românilor din SUA pe contul personal de Facebook.

Pagina 1 din 1