Potrivit lui Raed Arafat, aceste focare se manifestă, în special, în cămine, azile de bătrâni, și în domeniul industrial. Vestea bună este că aceste focare sunt controlabile.

Totuși, Arafat susține că nimeni nu poate prezice însă cum va evolua pe viitor boala, mai ales în cazul unor transmisii comunitare, și deocamdată nu pot fi excluse nici „scenarii mai grele”

În acest context, Arafat a explicat care este diferența între aceste focare, bine delimitate, și cele cu transmisie comunitară.

„Focarele pentru care noi luăm măsura de carantină, atunci când carantinăm o localitate, sunt focarele de transmitere comunitară. Deci, dacă este o localitate cu o cifră mare de cazuri, dar care sunt concentrate la un azil de persoane vârstnice, atunci măsurile se iau pe azilul respectiv – carantinarea azilului, a personalului; dacă avem o localitate de 1.500 de persoane și avem 14 cazuri, 10 cazuri, 15 cazuri, este transmisie în comunitate, în mai multe familii, atunci luăm măsura de a carantina localitatea. De ce? Pentru că nu este suficient să izolezi persoanele și contacții lor direcți. Acolo, dacă s-a transmis în comunitate, înseamnă că mai avem mai multe persoane în comunitate probabil asimptomatice, de care nu știm și care transmit. Și atunci, această comunitate se pune sub carantină, DSP-ul poate să organizeze testări mai multe în localitatea respectivă, se descoperă mai mulți care au fost infectați sau nu și pot să se concentreze eforturile de prevenire pe comunitatea respectivă. Acesta este rostul carantinării unei localități, pe care o facem, dacă vedem că este răspândire comunitară serioasă”, a explicat Raed Arafat.

De asemenea, Arafat a atras atenția că „nimeni și nicio țară nu va putea la un moment dat să spună că exclude total luarea unor măsuri mai drastice”, pentru că totul depinde de evoluția epidemiei.

„Noi am luat, am carantinat unele localități, chiar dacă s-au supărat pe noi primarii din localitățile respective, chiar și recent. Am luat anumite măsuri punctuale și asta fac multe țări acum, dar sunt situații în care dacă vezi că scapă total sub control și începe să fie o creștere mare, exponențială, se pot reimpune anumite măsuri drastice. Poate că nu faci un total lockdown în toată țara, dar faci într-un județ, îl faci într-o zonă în care vezi că este o răspândire majoră”, a spus șeful DSU.

„Nu suntem în acest scenariu încă, dar putem să ajungem și peste o lună, și peste două, și în timpul toamnei, și în timpul primăverii anului viitor să ajungem la scenarii grele, dacă boala se va comporta într-un fel pe care nu putem să-l controlăm”, a avertizat secretarul de stat în MAI. „Nu panicăm pe nimeni, la acest moment măsurile noastre sunt de prevenire, măsurile pe care le recomandăm populației și măsurile concentrate local pe localitățile care au un număr mai mare de cazuri, unde încercăm să limităm ieșirea din ele și să limităm transmiterea. Dar depinde cum evoluează scenariul ce decizii vor fi luate ulterior”, a precizat Raed Arafat.

Despre începerea anului școlar, Raed Arafat a spus că, în cazul în care copilul prezintă, chiar și cele mai ușoare semne de îmbolnăvire cu noul coronavirus, părinții să nu=l trimită la școală.

„Rămâne copilul, vrând, nevrând, un vector de transmitere, iar de aici trebuie să fim foarte atenți ce se întâmplă în școală pentru ca, atunci când merge acasă, să nu fie copilul cel care duce virusul”, a spus Arafat.

„Dacă se respectă regulile, în mod normal riscul trebuie să fie redus la maxim. Dar, aici este necesară colaborarea familiei, părinților. Dacă vezi că copilul are febră, tușește, strănută, nu-l trimiți la școală. Dacă vezi că copilul are ceva simptome acasă nu-l lași să se ducă la școală ca școala să se întoarcă acasă și, bineînțeles, să colaborezi cu personalul de la școală ca să poți aplica regulile care sunt recomandate”, a continuat șeful DSU.

Arafat a menționat și că masca este un lucru care ar trebui deja să fie normal, iar copiii ar trebui să o poarte pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, joi, încă 1.345 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, bilanţul total ajungând la 57.895. În ultimele 24 de ore, 45 de persoane şi-au pierdut viaţa. În prezent, 458 de pacienţi sunt internaţi la Terapie Intensivă.

„Până astăzi, 6 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.992 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 5.639 de pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.345 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, a transmis, joi, Grupul de Comunicare Strategică