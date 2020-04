Potrivit lui Arafat, în România a început producția de materiale necesare protejării împotriva coronavirusului.

„Lipsa materialelor abia acum începe să se rezolve. Unele firme au început să fabrice, dar rămâne problema materiei prime. Noi sperăm că la începutul acestei luni să avem materiale fabricate în România. Sunt oameni care semnează contracte la 2-3 dimineața, negociază pentru a aduce materiale de protecție”, a explicat Raed Arafat

În legătură cu slujba de Înviere din acest an, Arafat a spus că aceasta se va ține, dar fără participarea credincioșilor.

„Regulile de acum nu permit anumite aspecte și, în același timp, nerespectarea lor poate duce la scăparea de sub control a situației. Sunt convins că se vor găsi soluții ca credincioșii să ajungă la ce doresc fără a fi expuși”, a mai spus Raed Arafat.

Referitor la vârful pandemiei în România, șeful DSU a atenționat că nu trebuie să stăm liniștiți.

„Eu zic că la acest moment, chiar dacă situația este sub contol în mare parte și evoluția este lentă, să nu stăm liniștiți încă. Dacă ne relaxăm la acest moment, s-ar putea să ne facem rău. Putem să pierdem toată munca pe care am făcut-o până acum. Să urmărim situația până după Paște și să vedem dacă va continua să crească sau să scadă. E greu de spus de vârf. E adevărat, vârful este așteptat în ultima parte a lui aprilie, începutul lunii mai, dar nu putem ști, numai realitatea ne va dovedi și vom vedea ce decizii vom lua după. Rugămintea mea este să respecăm aceste restricții impuse, că numai împreună am reușit”, a conchis Raed Arafat, potrivit realitatea.net