Raed Arafat a făcut un ANUNȚ BOMBĂ despre MITINGUL din 10 august. „Au existat o MULȚIME de MANIPULĂRI”

Duminică seara șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a declarat că au fost multe manipulări în legătură cu protestul din 10 august. Acesta a punctate că o situație similiară s-a putut observa și în cazul „Colectiv”, dar și în cazul accidentului din Apuseni.





Arafat a declarat: „Spaţiul Facebook a devenit extrem de interesat: de aici se pot obţine multe informaţii, dar de foarte multe ori originea acestora nu este cunoscută, iar oamenii simpli nu ştiu dacă această informaţie vine de la o sursă credibilă sau nu. Sunt multe conturi false, care par reale, dar poţi uşor să vezi că un cont a fost creat în urmă cu 2-3 zile, alt cont este cu informaţii puţine despre persoana care îl deţine, dar vorbeşte foarte mult despre o anumită situaţie. Nu este prima dată când am fost supuşi unor asftel de dezinformări şi manipulări care au impact asupra populaţiei. S-a mai întâmplat şi în perioada "Colectiv", s-a mai întâmplat şi în perioada cu Apuseni, s-a mai întâmplat în mai multe situaţii în care ne-am confruntat cu informaţii pe care trebuia să le contracarăm”, a spus Arafat, scrie Agerpres. Acesta a puncat că la „Colectiv”, una din informaţiile false extrem de grave a fost aceea conform căreia că au existat persoane decedate care au fost ascunse. „Cine a pus această informaţie ştia foarte bine de ce a pus-o. Numai că acolo a avut şi un nume în spatele celor care au răspândit-o: acolo au spus că am ascuns decedaţi în saci şi au fost două persoane care sunt jurnalişti şi care au răspândit această ştire. Mi-au trebuit 4-5 zile să contracarez ştirea respectivă, explicând că noi nu avem pe nimeni dispărut. Să nu creadă nimeni că cine a făcut-o nu ştia că asta are efect în România. Dacă te duci în Anglia şi spui că poliţia a ascuns cadavre în saci că nu vor să zică adevărul, nu te crede nimeni. În România există subconştientul Revoluţiei, pentru că în Revoluţie s-au ascuns chestii, în Revoluţie au fost în primă fază la Timişoara, când nu s-a recunoscut că sunt decedaţi şi atunci omul de rând în subconştientul lui se gândeşte: aaa, ăştia o fac încă o dată", a mai afirmat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

