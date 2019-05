Radu Mazăre, foarte abătut la Înalta Curte. Avem detaliile întâlnirii cu magistraţii. News alert

Înalta Curte a luat marți măsuri suplimentare de securitate, presa având acces la sedința în care s-a judecat confirmarea mandatului de încarcerare a lui Radu Mazăre, dar fiind aduși jandarmi în sală care să se asigure că fostul primar al Constanței nu va fi filmat sau fotografiat pe ascuns.





Mazăre a fost adus la sediul ICCJ cu o dubă a Administrației Penitenciarelor. Cu 30 de minute înainte de începerea ședinței de judecată, el a fost introdus în arestul Instanței supreme. De acolo, Mazăre a fost escortat în boxa arestaților din Sala Secțiilor Unite a ICCJ.

"Sărut mâna doamnă!", au fost primele cuvinte ale lui Mazare la intrarea în sală, adresate avocatei lui, Ioana Focșa. Mazăre purta o bluză alba, cu un fermoar la gât, și arăta foarte abătut.

După câteva minute în care avocata a discutat cu Radu Mazăre, magistratul l-a întrebat dacă vrea să dea o noua declarație. A răspuns că nu dorește.

Procuror: Solicitam aplicarea art 231 alin 4 pentru executarea mandatului de arestare. Masura a fost dispusa pe 10 ianuarie 2018. Apreciem ca motivatiile subzista (n.r. - cele avute in vedere la emiterea mandatului de arestare preventiva in lipsa), avand in vedere atitudinea lui procesuala. Dispuneti executarea mandatului.

Avocat: Lasam la apreciere Judecător: Dvs doriti sa ne spuneti ceva? Mazare: Nu. Judecator. In pronuntare.

