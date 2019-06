Gabriela Firea, luată în râs de Radu Buzăianu! „Sa fie normă ca la zăpadă” Gluma zilei

Moderatorul emisiunii „Bună, România!”, Radu Buzăianu a luat-o peste picior pe Gabriela Firea. Programul de dezinsecție de anul acesta, asigurat de o firmă nou înființată în Primăria Capitalei, pare că nu dă deloc roade. Bucureștenii sunt exasperați de micile insecte vampir și, pe de altă parte, PMB anunță ca se află deja la al 5-lea tratament anti-țânțar.





„Vedeti, sā asteptām mereu de la primārie sā ne facā, vi se pare in regulā?

Suntem 2 milioane de oameni in orasul acesta. Câti tântari pot sā fie? Câti tântari se fabricå pe zi? 20 000 000? Dacā fiecare dintre noi ar omorâ 10 tântari in fiecare searā, ce Bucuresti linistit am avea.

Sā fie normā. Fiecare sā isi omoare tântarii la el. Ca la zāpadā. Sā ne deszāpezim in fata casei. Si sā se dea amenzi dacā esti prins cu tântari in casā.

Sā nu asteptām sā ne facā Primāria. Cā si femeia asta nu stie ce sā nu facā mai intâi.”, a scris Radu Buzăianu pe contul lui de Facebook.

