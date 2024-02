Radu Almășan (Bosquito) are o boală incurabilă. Cum se simte în prezent

Radu Almășan, invitat la un podcast cu Cătălin Oprișan la „Vreau să știu”, relatează experiențe din tinerețea sa.

Voia să ajungă fotbalist. Dar pentru că iubea de mic muzica rock, la vârsta de 19 ani a creat trupa „Bosquito„, având doar o chitară și echipamente împrumutate.

Din anul 2000 a scos hituri ce sunt populare și azi și are peste 100 de concerte pe an.

Radu Almășan, născut la Brașov în 1980, a dezvăluit că în anii de adolescență a făcut parte dintr-un anturaj violent: „Am avut momentele mele de golăneală mai târziu. Nu m-am simțit în locul meu când făceam o prostie mare. Din dorința de a fi acceptat de un grup, de un anturaj, am intrat într-o gașcă de rockeri unde smardoielile și bătăile erau la ordinea zilei. Jumătate de grup a ieșit la timp, cealaltă jumătate a făcut mulți ani de pușcărie”.

A încercat să se înscrie la școala de canto, dar i s-a spus că trebuie să-și schimbe vocea. În clasa a șasea, tatăl său i-a sugerat să încerce să cânte la un instrument: pian sau la chitară. A ales chitara. La prima încercare, profesorul i-a reproșat: „cânți porcăria asta?”

Artistul spune că a vrut să joace fotbal încă de mic, fiind susținător al echipei Real Madrid.

Radu și-a câștigat notorietate internațională la înființarea trupei în 1999. El spune că a vrut să facă muzică „ca în afară”, se câștiga puțin și concurența era mare. A decis să plece în Statele Unite pentru a se reinventa. Doi dintre noi am rămas, spune artistul, care în 2007 a lansat o nouă trupă, Madame Hooligan. Radu mărturisește că a fost o „adevărată școală și cea mai bună școală posibilă”, trecând de la o formație pentru toată lumea la o formație de nișă.

Radu spune că era presat să-și mențină prima trupă relevantă:

„Ca să faci față concurenței, trebuia să ai două hituri pe an. Nici Michael Jackson nu scotea atâtea hituri pe an. Dacă nu aveai un hit într-un an, era o problemă. Primarul chema la concerte doar top 5, spune artistul, adăugând că e nevoie de o doză de egocentrism”.