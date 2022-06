Rabinul-șef al Moscovei, nevoit să fugă din Rusia! Pinchas Goldschmidt, presat să sprijine invazia din Ucraina

Jurnalistul Avital Chizhik-Goldschmidt, soția fiului lui Goldschmidt, Benyamin, a scris pe Twitter că Goldschmidt „a refuzat” să susțină războiul din Ucraina. Goldschmidt și soția sa, Dara Goldschmidt, au ajuns în Ungaria în martie unde au strâns fonduri pentru refugiații ucraineni, apoi s-au stabilit în Israel.

„Acum sunt în exil din comunitatea în care și-au iubit, construit și crescut copiii, peste 33 de ani. Pot în sfârşit să vă spun că socrii mei, rabinul-şef al Moscovei Pinchas Goldschmidt şi soţia sa, Dara, au fost supuşi la presiuni de autorităţi să susţină public din Ucraina, iar ei au refuzat”, a anunţat pe Twitter jurnalista Avital Chizhik-Goldschmidt, soţia rabinului Benjamin Goldschmidt, a spus Chizhik-Goldschmidt.

Rabinul Goldschmidt a declarat la începutul lunii mai că se afla în Israel din cauza spitalizării tatălui său și nu știa când se va întoarce în Rusia. Goldshcmidt, care s-a născut în Elveția, a declarat duminică pentru The Times că a fost sfătuit să nu se mai întoarcă la Moscova pentru moment.

Rabinul a spus că nu poate să susţină public invazia Ucrainei de către Rusia pentru a asigura „supraviețuirea” comunității evreiești din Rusia. Rabinii-șefi așkenazi și sefarzi din Israel au îndemnat liderii comunităților evreiești ruse să respecte autoritatea lui Goldschmidt, în ciuda absenței sale fizice din Rusia.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the ‘special operation’ in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ

— Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022