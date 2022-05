Raben deschide o noua linie de grupaj zilnică Timișoara – Sofia

Noua linie de transport, leagă direct Timișoara de Sofia și are program zilnic. Mărfurile din zona Timișoara, pot ajunge la destinatarul din Sofia, chiar și în 24 de ore de la colectare. Pentru o soluție de grupaj, care vine cu prețuri excelente, este o performanță greu de depășit.

Din depozitele Ruse și Sofia, mărfurile pleacă catre restul zonelor din Bulgaria, folosind rețeaua de 7 depozite pe care Raben o are în Bulgaria. Rețeaua de distribuție Raben este compatibilă ADR, acoperind transportul de marfă pentru aproape toate industriile procesatoare din Bulgaria. Raben Logistics Romania gestionează în prezent 2 conexiuni directe cu Bulgaria :

Timișoara – Sofia cu un timp de tranzit 24 de ore.

București – Ruse cu un timp de tranzit de 24/48 de ore.

Mai multe detalii, găsiți în pagina dedicată https://romania.raben-group.com/transport-marfa-bulgaria. O cotație rapidă poate fi obținută în doar cateva minute, folosind aplicația robotizată MyRaben. Nu este necesar un cont pentru a primi o cotație. Pentru mai multe detalii, trebuie să completezi câteva câmpuri și primești rapid toate informațiile.

Depozitul Raben Timișoara mai are conexiuni zilnice directe cu Polonia, Germania, Ungaria, Cehia și conexiune directă cu Italia. Timpul de tranzit pentru toate conexiunile directe este între 24/72* de ore, în funcție de codul postal și de destinație, cu excepția Italie, unde timpul de tranzit este de 96 de ore.

Nexeo Plastics – partener al Raben Logistics Romania

Dezvoltarea în segmentul logistic, s-a consolidate prin semnarea unui parteneriat cu distribuitorul global de rășini și compuși termoplastici, Nexeo Plastics. Soluțiile puse la dispoziție noului partener sunt cele de logistică contractuală și transport la nivel național, prin rețeaua de 9 depozite din România, precum și distribuție externă în Ungaria și Bulgaria. Toate detaliile legate de rețeaua de depozite Raben din Romania poate fi vazută aici https://romania.raben-group.com/servicii/transport-marfa-in-regim-de-grupaj/distributie-nationala

„Împreună cu Nexeo Plastics, vom dezvolta o colaborare strânsă și fructuoasă și sunt încrezător că serviciile noastre de transport și logistică vor consolida parteneriatul Nexeo cu clienții săi.” a declarat Velentin Storoj, Director General al Raben Logistics Romania.

În ultimul an, Raben Group s-a dezvoltat foarte puternic, intrând în forță pe piețele din Austria și Grecia, prin achiziția companiei Bexity, prezentă în Austria din 1986 și a companiei Intertrans din Grecia, cu o experiență de peste 40 de ani în transport și logistică. In prezent, Raben Group este prezentă cu rețele propria de depozite în 15 tări europene și cu parteneri puternici în restul țărilor. Mai multe detalii și conexiunile directe pe care Raben Romania le are cu restul Europei, pot fi vazute vizitând pagina https://romania.raben-group.com/servicii/transport-marfa-in-regim-de-grupaj/transport-marfa-international

Cu 90 de ani de experiență, compania promovează spiritul antreprenorial, iar ideile fiecărui membru al echipei sunt apreciate și integrate în soluțiile pe care le Raben le are pentru dezvoltare. “Oameni cu DRIVE”, este sloganul sub care funcționează echipa Raben și este deschisă mereu noilor colegi care au impulsul de a lucra într-o companie de logistică performantă

90 de ani de experiență

Pentru Raben Group, 2021 a fost anul celei de-a 90-a aniversări. 90 de ani de experiență, inovație și dezvoltare continuă. Și compania cu siguranță nu se va opri aici. Cu ocazia aniversării sale, operatorul de logistică a dus internauții într-o călătorie prin locuri care au fost puternic lovite de efectele negative ale activității umane. Turneul Eco2Way a durat 5 luni și a condus prin 11 țări europene în care Raben își are unitățile de afaceri.

Momentul culminant al acțiunii a fost un vot online, în cadrul căruia trei din 21 de proiecte de ajutor prezentate anterior s-au întrecut pentru finanțare de la Raben Group pentru implementarea lor. Proiectul câștigător a fost votat de peste 283.000 de participanți, ale căror inimi au fost câștigate de inițiativa cehă, care avea drept scop crearea unei oaze pentru berzele albe, iubite de toată lumea, prin crearea unei zone de iaz, întins pe o suprafață totală de 40.000 metri pătrați, în Dvůr. Králové nad Labem. Întregul turneu a fost disponibil pe www.raben90years.com și pe rețeaua de socializare a companiei *timpul de tranzit poate să difere în funcție de locul de încărcare/descărcare.

Raben Group

Raben Group este un operator logistic care oferă servicii complete TFL: logistică contractuală, rețea rutieră (internă, internațională și către Est), Fresh Logistics, FTL și transport intermodal, transport maritim și aerian.

Peste 90 de ani de experiență și recunoaștere pe piață, permit construirea și menținerea unor relații pe termen lung cu clienții. Compania oferă logistică „cu chip uman” pentru întreprinderile mici, mijlocii și mari. Parteneriatul și încrederea fac parte din acest stil de cooperare. În afaceri, Raben respectă principiile fair-play-ului, deoarece consideră că relațiile bazate pe onestitatea reciprocă construiesc un mâine mai bun.

Grupul are peste 160 de filiale proprii în 15 țări europene (Polonia, Germania, Țările de Jos, Cehia, Slovacia, Ucraina, Lituania, Letonia, Estonia, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia, Italia și Austria), gestionând aproximativ 1.300.000 m2 de capacitate de depozitare. iar în fiecare zi trimite peste 9.000 de camioane pe drumuri. Totuși, totul a pornit de la o mică afacere de familie olandeză. Astăzi, valorile caracteristice organizațiilor de familie sunt încă importante pentru companie, ceea ce afectează pozitiv angajamentul angajaților și relațiile cu clienții.

Raben sunt „Oameni cu Drive”. Este o echipă care iubește provocările și joacă întotdeauna pentru un singur obiectiv. Fiecare dintre cei peste 10.000 de angajați are propriul impuls individual care face ca echipa să avanseze. Ne distingem prin antreprenoriat, energie și căutăm mereu mai mult.

Grupul vrea să fie motorul care nu numai că va menține lumea în funcțiune, ci și o va face mai bună și mai ecologică. Prin urmare, își implementează în mod constant strategia de dezvoltare durabilă bazată pe trei piloni: organizare responsabilă, protecția mediului și impact social.

Mai multe informații disponibile la: https://romania.raben-group.com/. (P)