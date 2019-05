R KELLY, ACUZAT DIN NOU DE PEDOFILIE. Cântărețul își racola victimele minore cu avionul

Victimele cântărețului american R Kelly (52 de ani) ies la rampă cu noi acuzații. Miercuri, mai multe persoane au depus mărturii în fața marelui juriu federal, informează TMZ.com.





Scandalurile de pedofilie se țin „scai” de R Kelly. Săptămâna aceasta, presupusele victime ale cântărețului au dezvăluit faptul că celebrul artist investea o adevărată avere pentru a-și satisface poftele carnale. Mai precis, făcea constant deplasări cu avionul pentru a racola tinerele fete, iar stafful său juca un rol important în acest sens. R Kelly și apropiații săi au intermediat, au facilitat deplasările și au mușamalizat faptele cântărețului, notează sursa citată.

Tăcerea unei familii, cumpărate de R Kelly

Potrivit presei internaționale, de-a lungul timpului, R Kelly a făcut presiuni asupra victimelor, a cumpărat tăcerea unei familii și a mai multor martori, ceea ce a dat roade pentru moment, având în vedere faptul că în procesul de pornografie infantilă din 2008 a fost achitat.

Procurorii din Districtul de Nord din Illinois au început noi cercetări în cazul lui R Kelly. În același timp, avocatul cântărețului refuză să ofere un punct de vedere.

R Kelly, mariaj cu o minoră în vârstă de 15 ani

R Kelly, cunoscut pentru piesele „I belive I can fly”, „Burn it up” și „Thoia thoing” se confruntă de câteva decenii cu acuzații de pedofilie. În 2002 a fost pus sub acuzare pentru că ar fi întreținut relații intime cu o minoră în vârstă de 14 ani, pe care a și filmat-o în ipostaze indecente. Procesul s-a încheiat în 2008, iar americanul a fost achitat. La începutul acestui an, o nouă înregistrare a fost descoperită. Potrivit CNN, materialul video are 45 de minute și-l are ca protagonist pe R Kelly și o minoră de 14 ani.

Singura relație cu o minoră asumată de R Kelly a fost cea cu Aaliyah, celebra cântăreață care a decedat întrun accident de avion la vârsta de doar 22 de ani, în 2001. Cei doi artiști s-au căsătorit în 1994, dar au divorțat după doar câteva luni, în urma insistențelor părinților fetei, în vârstă de doar 15 ani la acea vreme.

