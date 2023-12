Putin şi Xi, asociați cu Barbie. Unul dintre ei va fi declarat „Personajul anului”

Putin și Xi, dar și vedeta pop Taylor Swift se luptă pentru titlul Personajul anului 2023. Aceștia au intrat pe lista scurtă pentru coperta Time’s Person of the Year 2023. În fiecare an, americanii așteaptă cu sufletul la gură desemnarea câștigătorului.

Putin și Xi Jinping, la un pas de a ocupa locul fruntaș

Cei doi lideri mondiali au fost asociați cu alte nume cunoscute la nivel internațional. Pe lângă Taylor Swift, Putin și Xi „se bat” pentru locul și cu Regele Charles al III-a, şeful Fed, Jerome Powell, CEO-ul OperAI Sam Altman. De asemenea, lista respectivă au fost incluși și magistraţii care îl judecă Donald Trump.

Totodată pe lângă Vladimir Putin și Xi Jinping, de la nominalizarea respectivă nu lipsesc nume celebre de la Hollywood.

Taylor Swift, a atras atenția dups ce a depăşit un miliard de dolari în active. Mai mult, vedeta internațională a continuat să acumuleze noi recorduri în 2023.

Păpușa Barbie, pe lista nominalizaților

Pe lista pentru Personajul anului au intrat și actorii lui Sag-Aftra, precum scenariştii WGA. De asemenea, păpuşa Barbie, protagonista filmului real-live al Gretei Gerwig se numără printre nominalizați.

În 2022, preşedintele Volodimir Zelenski a câștigat titlul de Persoana anului. Vladimir Putin a mai intrat pe lista respectivă, spre deosebire de Xi. Acesta nu a fost însă ales.

Putin și Xi, „umiliți” prin asocierea cu vedete sau personaje de film

Numeroase voci sunt de părere că cei doi lideri politici ar fi umiliți prin asocierea cu vedetele de la Hollywood sau personajele de film.

Cu toate acestea, alți doi lideri de temut au ocupat locul fruntaș în această ierarhie. Hitler şi Stalin au ajuns pe prima pagină a publicației americane. Adolf Hitler a ajuns Personajul anului în 1938, iar Stalin în 1942.

De asemenea, titlul respectiv a fost și altor nume cunoscute precum preşedintelui Joe Biden, Martin Luther King, cancelarului german Angela Merkel sau Papei Francisc.