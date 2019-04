Ce salariu are Putin. Liderul de la Kremlin este mai sărac ca anul trecut

Președintele rus Vladimir Putin a câștigat, în 2018, mai puțin de jumătate din banii câștigați decât în anul precedent, a anunțat vineri Kremlinul.





Vladimir Putin a câștigat 18,7 milioane de ruble, aproximativ 290.000 de dolari, a anunțat Kremlinul, citat de publicația de stat RIA Novosti.

Plata sa în 2018 a scăzut la 8,6 milioane de ruble, 134.000 de dolari.

Plata anuală a prim-ministrului Dmitri Medvedev a crescut de la 8,6 milioane de ruble în 2017 la 9,9 milioane de ruble, însemnând 154.000 de dolari în 2018.

Potrivit declarației de avere din 2018, liderul de la Kremlin deține un apartament de 77 metri pătrați plus un garaj și folosește o locuință de serviciu de 153 mp. Putin mai are, oficial, două mașini, un GAZ M21 și o Lada Niva, cărora li se adaugă o rulotă.

Liderul de la Kremlin a fost acuzat că, în mod neoficial, ar avea o avere de până la 200 de miliarde de dolari, potrivit unor specialiști.

Un fost manager de fonduri din Rusia credea, în 2017, că averea președintelui rus se ridică la 200 de miliarde de dolari, conform stirileprotv.ro.

„Dupa 14 ani la putere in Rusia si cu banii castigati de tara si cei care nu au fost cheltuiti pentru scoli, drumuri si spitale si altele, toti banii se afla in proprietati, conturi bancare in Elvetia, actiuni si fonduri de hedging, administrati de Putin si apropiatii sai”, declara acesta în 2017.

Liviu Dragnea se INSOARA! A ales nasii in fata a 40.000 de oameni! Il cununa Olguta Vasilescu si Claudiu Manda

Pagina 1 din 1