Putin, războiul diamantelor în schimbul armelor: Moscova vrea minele Grupului Wagner

Putin și Wagner. Uniunea Europeană se pregătește să ceară liderilor G7 să interzică diamantele rusești, aplicând efectiv sancțiuni și pentru pietrele brute și netăiate, care inundă piața globală și provin din minele Federației, care este cel mai mare furnizor din lume.

„Vorbim despre restructurarea pieței globale prin eliminarea diamantelor rusești de pe piața G7”, a declarat o sursă anonimă belgiană pentru „Times of London”. G7 valorează singur 70% din piața totală a diamantelor, egală cu 77 de miliarde de euro pe an. Compania minieră de stat rusă, Alrosa, furnizează singură o treime din toate diamantele din lume, cu venituri pentruKremlin de 3 miliarde de euro pe an care sunt destinate să plătească continuarea războiului. Problema este cum poate fi aplicată interdicția, scrie ilmessaggero.it.

O ciocnire între titani pe fundalul războiului

Pe de o parte, Belgia, care este din punct de vedere istoric o piață fundamentală, având cel mai important centru comercial de diamante, Anvers și, evident, UE, sunt aliniate pentru sancțiunile aplicate diamantelor rusești. Pe de altă parte, multinaționala sud-africană De Beers și World Diamond Council care are sprijinul Indiei, unde sunt tăiate cel mai mare număr de pietre prețioase.

Pe scurt, o ciocnire între titani pe fundalul războiului. Paradoxul este că, odată cu invadarea Ucrainei, rușii și-au mărit livrările de diamante, dublându-le, chiar dacă prețurile au rămas stabile, după ce au găsit rute alternative de vânzare în Statele Unite și restul G7. Întâlniri și negocieri sunt în curs. „Times” scrie că ar trebui purtată o conversație pe marginea Adunării ONU între premierul belgian, Alexander De Croo, și directorul executiv de la Cartier, Cyrille Vigneron, care împreună cu alți retaileri de diamante face eforturi pentru interzicerea diamantelor rusești, să se limiteze la un nivel mai scăzut al prețurilor care vizează, printre altele, China. Rusia deține jumătate din minele de diamante din lume, iar veniturile se traduc în muniție și rachete pentru a fi folosite împotriva orașelor ucrainene.

Putin și Wagner. Reorganizarea trupelor mercenare

Grupul De Beers, la rândul său, spune că nu știe nimic despre discuțiile în curs din Belgia și UE și solicită ca un centru de vânzări să nu fie favorizat față de altul. Pe scurt, nicio interdicție pentru ruși. De Beers, de altfel, a văzut 20 dintre angajații săi murind într-un accident de autobuz în provincia minieră sud-africană Limpopo.

Există, de asemenea, dezbateri despre cum să fie urmărite pietrele rusești. La acest scenariu se adaugă reorganizarea trupelor mercenare Wagner, în special în Republica Centrafricană, unde contractorii lui Prigojin garantează protecția conducerii loviturii de stat, dar și a minelor de aur și diamante din unele regiuni ale țării amenințate de forțele rebele. Președintele Faustin-Archange Touadéra, intervievat la Bangui, a oficializat trecerea de la comandamentul care a aparținut lui Prigojin și Utkin la cel al Ministerului Apărării de la Moscova.

„Întotdeauna am avut de-a face cu guvernul rus”, a recunoscut președintele. Iar unul dintre consilierii săi, Fidele Gouandjika, a adăugat că toți mercenarii care nu vor să se supună lanțului de conducere guvernamentală nu vor avea de ales decât să se întoarcă în Rusia. „Rusia este cea care i-a trimis și i-a înarmat și doar Rusia va decide când vor pleca”.

Putin, războiul diamantelor în schimbul armelor

Potrivit unui diplomat occidental citat de „Washington Post”, 450 și-au luat deja zborul. Iar slăbirea provocată de revolta liderului Grupului Wagner și moartea acestuia într-un accident aviatic împreună cu cei mai importanți doi membri din organizație a dus în ultimele zile la o avansare a forțelor rebele spre est, nord și vest, în special în direcția de nord-est a orașului Ndele, faimos – remarcați coincidența – pentru minele sale de aur și diamante.

Mecanismul de plată a mercenarilor trece prin mine. Un procent din veniturile din diamantele exportate rămâne în buzunarele grupării Wagner, care acum aparține Kremlinului, și a profesioniștilor săi de război. (Rador)