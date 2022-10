Putin nu se desprinde de „servieta nucleară”. Detaliul care a surprins pe toată lumea în timpul ultimei apariții publice

În apariția pe care a avut-o s-a putut observa un detaliu interesant, unul dintre bărbații care îl însoțeau poate fi văzut în fundal ținând ceea ce unii descriu a fi una dintre servietele nucleare ale țării, cunoscută și sub numele de „minge nucleară”, potrivit Sky News.

Deși conținutul servietei din imagini nu poate fi verificat, comentatorii au fost de părere că este o nouă încercare a lui Putin de a intimida Occidentul – după o serie de declarații în care a făcut referire la capacitățile nucleare ale țării sale.

A fost prima vizită a Președintelui rus la centrul de pregătire. Anterior, el a spus că cei chemați în cadrul mobilizării ar trebui instruiți înainte de a fi trimiși în zona de luptă și a promis că va da instrucțiuni suplimentare Consiliului de Securitate pentru a verifica modul în care se desfășoară pregătirile.

❗️Russian President Vladimir Putin inspected the progress of the training of the mobilized citizens at the training ground in the Ryazan region.

▪️The president also inspected practical classes on tactical, fire, engineering and medical training.

