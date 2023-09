Putin, lovit crunt de Ucraina. Victorie incredibilă pentru Kiev

Rusia primește o nouă lovitură în războiul contra Ucrainei. De această dată, s-a întâmplat în Marea Neagră, unde se presupune că armata lui Putin deține controlul.

O operațiune specială a trupelor de la Kiev a dus la recuperarea unei platforme de foraj marin. Cunoscută sub numele de Turnurile Boika, platforma a intrat sub stăpânirea Rusiei încă din anul 2015.

Mai mulți soldați care au participat la operațiune s-au fotografiat cu steagul Ucrainei pe platforma respectivă.

Informațiile au apărut pe platformele de socializare, fiind difuzate de autoritățile ucrainene care au prezentat și imagini din timpul oprațiunii speciale. Conform informațiilor furnizate de Kiev, forțele speciale au reușit să captureze un stoc important de muniții pentru elicopter. De asemenea, au pus mâna și pe o stație radar care poate monitoriza mișcările navelor maritime din Marea Neagră.

Conform bloggerilor militari ucraineni, care au relatat despre operațiunea, a avut loc și o luptă, între forțele speciale și un avion SU-30. În urma conflictului, avionul rus a fost avariat și drept urmare s-a retras.

⚡️🇺🇦Ukraine has returned the so-called „Boika Towers” under control

📌 „Boika Towers” are oil and gas drilling platforms near the coast of Crimea in the Black Sea.

❗️ Russia occupied them in 2015, and with the beginning of the full-scale invasion, used them for military… pic.twitter.com/xsGWRdun7H

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 11, 2023