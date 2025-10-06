Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu

“Grupurile care conduc nu sunt dispuse să renunțe la putere, înșelându-și în mod deschis propriii cetățeni, escaladând situația pe plan extern și recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări, din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta. Însă transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a spus Vladimir Putin într-un discurs recent sustinut la Soci, în cadrul reuniunii Clubului Valdai.

