Putin, ajutat de firme fantomă. Nimeni nu știe cine sunt afaceriștii cu care colaborează liderul de la Kremlin

Din cauza sancțiunilor Occidentului, Rusia a cerut ajutorul unor firme fantomă, fără birouri și cu proprietari necunoscuți pentru a-și derula afacerile cu petrol din Asia. Potrivit unei analize, Gatik și Fractal sunt firmele fantomă care transportă milioane de barili de petrol ai Moscovei pe rute asiatice, în special spre India și China, încă de la începutul războiului din Ucraina.

Nimeni nu știe cine sunt proprietarii acestor firme sau unde au sediul. „Această nouă rasă de jucători de pe piața petrolieră este cea care a ajutat petrolul rusesc să continue să circule în întreaga lume”, a declarat Rebecca Galanopoulos Jones, analist senior la VesselsValue, o firmă care urmărește prețurile a mii de nave comerciale. „Sancțiunile asupra petrolului rusesc par să fi avut un impact foarte mic asupra nivelurilor generale de export.”

Trei sferturi din flota Gatik este acoperită de active din cadrul International Group of Protection and Indemnity Clubs din Londra, arată datele compilate de Bloomberg. Pentru Fractal, proporția este și mai mare. Gatik Ship Mangement are 50 de tancuri, cu o valoare de 1,443 miliarde de dolari, iar Fractal Marine DMCC dispune de 26 de petroliere, cu o valoare de 631 de milioane de dolari, conform Vessels Value.

Cum acționează Putin și cele două firme fantomă

Ambele firme au numeroase nave din flotele lor acoperite de una dintre cele 13 organizații membre ale International Group, American Club, al cărui sediu central se află la New York, potrivit datelor din industrie. Cu toate astea, proprietarii sunt de negăsit. Directorul operațional al American Club, Daniel Tadros, a confirmat că cele două companii „fantomă” colaborează cu Vladimir Putin.

Rusia a exportat aproximativ 3,2 milioane de barili pe zi de țiței din porturile sale în cele două luni de la impunerea plafonului și a interdicției de a importa din Europa, la 5 decembrie, dar ajutat de aceste firme, care nu figurează ca beneficiari ai petrolierelor din flotele lor. Companiile sunt trecut doar ca „proprietari înregistrați” ai navelor lor pe site-ul web al American Club, potrivit știridinsurse.