Puciul din USR comentat de un cunoscut analist politic. Ghimpele din coasta lui Barna

Cristian Preda, fost consilier prezidențial al președintelui Traian Băsescu și europarlamentar de două ori, a spus că ceea ce se întâmplă azi în USR seamănă cu un puci. El a scris pe facebook că PLUS-ul lui Dacian Cioloș nu ar fi trebuit să fuzioneze niciodată cu USR, și a lăsat să se înțeleagă că între cele două formațiuni politice, compatibilitatea este aproape zero.

Pe data de 29 ianuarie 2019, Cristian Preda când s-a înscris în Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS-ul lui Dacian Cioloș – n.n.). Acesta a demisionat din partid după ce a fost ales decan al Facultății de Științe Politice din București.

„Faptul că majoritatea din jurul lui Dacian Cioloș a forțat decizia topirii Plus în USR e unul dintre motivele – nu cel mai important! – al retragerii mele din Plus în toamna lui 2020. Culturile politice ale celor două organizații erau profund diferite: anarhismul din USR nu avea în comun cu spiritul tehnocrat din Plus decât un lucru, și anume atitudinea anti-sistem. Or, în jurul unei asemenea atitudini nu poți construi un partid guvernamental. Consecințele unei fuziuni forțate se văd azi…”, a scris Preda.

A demisionat și din PLUS

Cristian Preda a fost obligat să demisioneze din PLUS, după ce a fost pus să aleagă între școală și politică. Mai exact, lui Preda i-a fost pus în vedere că activitatea de decan al Facultății de Științe Politice din Universitatea București este incompatibilă cu cea de politician activ.

„Deși nu am folosit niciodată o retorică de partid la vreun curs sau seminar și nici nu am impus o logică partizană administrării facultății, strict formal vorbind, nu pot să mă aflu în fruntea unei instituții de educație și – simultan – să fiu parte a unei organizații care-și propune să ia puterea. Cu atât mai puțin atunci când instituția respectivă e o facultate de științe politice. Am părăsit, de aceea, partidul condus de Dacian Cioloș”, anunță Cristian Preda pe contul său de socializare.