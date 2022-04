Psihopații printre noi. Atenție la cei care practică aceste meserii

Psihopatia este, conform definițiilor, o boală psihică caracterizată prin deficiența de răspunsuri emoționale, lipsa empatiei, control comportamental scăzut. Rezultatul său este un comportament antisocial deviant și uneori criminal.

Primele semne ale afecțiunii sunt sesizate, în multe cazuri, în adolescență. Psihologii urmăresc mai multe aspecte, pornind de la lipsa de empatie și atașament față de ceilalți, dezvoltarea narcisismului și a unui charm superficial. De asemenea, psihopații au tendința de a adopta comportamente deviante, impulsive și antisociale, neloialitate, manipulare și acțiuni care prezintă risc ridicat.

Deși este asociată cu agresiunea, nu este și sinonimă. În contrast cu persoanele ce suferă de boli psihotice, majoritatea psihopaților sunt foarte raționali. Unii pot fi găsiți în închisori, dar în acelați timp pot fi oameni importanți ai societății.

Ce meserii preferă psihopații

Destul de dificil de observat, în marea masă a populației, psihopații au în comun faptul că optează cam pentru aceleași tipuri de locuri de muncă. Kevin Dutton, un psiholog din Marea Britanie, specializat în studierea și examinarea psihopaților, a întocmit o listă cu job-urile preferate de aceștia. El a publicat concluziile cercetării sale într-o carte „The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success”. Aici, între alte lucruri interesante a prezentat și alegerile pe care le fac genul acesta de persoane în ce privește locul de muncă.

Ba mai mult, a întocmit chiar și un top cu principalele zece meserii preferate de aceștia.

Pe primul loc se află poziția de CEO. Nu toți cei care ocupă o funcție de conducere într-o firmă sau într-o instituție sunt psihopați, însă cu siguranță sunt destui psihopați între aceștia. Psihologul britanic spune că aceștia au așa numita „imunitate la haos”. Ei reușesc să se adapteze la aproape orice condiții de stres, dar au și o satisfacție când văd eforturile pe care le fac cei din jur ca să reușească. Aceasta pentru că sunt puși într-o lumină foarte bună.

Meseria de avocat atrage orice psihopat

În al doilea rând, se spune că psihopații preferă slujbele de avocați. În cartea „Confessions of a Sociopath: A Life Spent Hiding In Plain Sight”, M.E. Thomas, un sociopat autoproclamat, a spus că asta a ajutat-o să fie un avocat mai bun. Și se pare că există destul de multe persoane asemenea ei, care este fericită în ciuda job-ului extrem de stresant și obositor. În același timp îi pune la încercare inteligența mult peste medie.

Oamenii de televiziune sau de radio. Narcisismul, încrederea grozavă în sine este una dintre caracteristicile profilului unui psihopat. La aceasta se adaugă abilitatea de-a-și menține calmul și stilul foarte ordonat în care își desfășoară activitatea.

Psihopații se ascund printre oameni de vânzări. Aceștia sunt mereu pe goană după cât mai mulți clienți și cât mai mulți bani. Au un curaj imens și sunt incapabili să joace în echipă. Ei trăiesc din comisioanele pe care le câștigă singuri.

Atenție la medicii chirurgi

Psihopații sunt interesați de chirurgie, conform unui studiu publicat în The Bulletin of the Royal College of Surgeons of England. Conform sursei citate, chirurgii au șanse mari să fie psihopați. Este legat de munca sub stres și de deciziile de viață și moarte pe care aceștia trebuie să le adopte. Câteodată se întâmplă în câteva secunde.

Jurnaliști se numără printre cei cu înclinații în domeniu. Aceștia lucrează cu surse și informații greu de accesat. Trebuie să respecte termene limită, astfel că este o meserie perfecta pentru un psihopat.

Polițiștii au un job dificil, iar psihopații sunt buni în situațiile de criză și își mențin calmul.

Oamenii lui Dumnezeu și funcționarii publici

Oamenii lui Dumnezeu. O astfel de meserie în domeniul cultelor religioase dă posibilitatea celor care o practică să-i exploateze pe alții. Psihopații iubesc manipularea, iar când au și un context vulnerabil, așa cum este o slujbă religioasă sau o spovedanie, se simt în largul lor. De aceea este bine să fiți atenți la preoți.

Bucătarii. Mulți psihopați se simt de minune într-o bucătărie. Și nu doar pentru că aici lucrează cu multe obiecte tăioase sau ascuțite. Dar ei se descurcă foarte bine în situații haotice, când totul este la limită, pe muchie de cuțit.

Psihopații sunt atrași de o astfel de funcție, de funcționar public. Este vorba, în special de cei care lucrează la poștă, la buletine, la ANAF… În 2014, guvernul britanic a luat în calcul angajarea specifică a astfel de persoane, fiindcă pot „să mențină ordinea”, lipsindu-le, cu desăvârșire, „empatia, sentimentele pentru alții” și sunt „extrem de buni la crize”.