Finalul meciului a fost incendiar, soarta fiind hătărâtă în minutele 90 şi 90+3.

Exact în ziua în care a împlinit 50 de ani de la înființare, PSG trăiește momentele unei calificări istorice.

PSG a obținut calificarea în semifinalele Champions League, după ce a trecut de Atalanta, scor 2-1, meci în care a fost condusă până în minutul 90.

La finalul partidei, Neymar a transmis că nu a luat în calcul în niciun moment eliminarea, în ciuda rezultatului înregistrat pe tabelă, iar PSG are forța să treacă și de semifinale.

„Nu m-am gândit niciodată la eliminare. Nu mă poate opri nimic din a mă gândi că vom ajunge în finală. A fost greu, dar suntem o echipă puternică, formăm o adevărată familie. A fost imposibil să mă gândesc că vom fi eliminați”, a declarat Neymar, după meci.

În următoarea fază a turneului Final 8 din Champions League, PSG va întâlni câștigătoarea meciului Atletico Madrid – RB Leipzig, programat joi, de la ora 22:00

Antrenorul german recunoaşte că îşi pierduse speranţa pe finalul partidei şi că echipa sa a avut „un pic de noroc”.

„Este un sezon istoric, cu patru titluri şi acum cu o semifinală a Ligii Campionilor, nu vom uita această aniversare. Da, m-am îndoit după 85 sau 88 de minute de joc. Eram realist… Dar întotdeauna am simţit că putem marca.

Le-am spus asistenţilor mei: <dacă egalăm, vom face diferenţa imediat după aceea>. Am făcut un meci foarte bun, iar calificarea este meritată. A fost un pic de noroc cu acele goluri târzii, dar dacă te uiţi la tot jocul, sunt meritate.

Jucătorii care au intrat de pe bancă au fost excepţionali, cu o stare de spirit deosebită”, a declarat Thomas Tuchel.

„Cel mai mare regret e că ne-am apropiat atât de mult şi am crezut că putem realiza cu adevărat această lovitură extraordinară. Satisfacţia rămâne că am avut o campanie excelentă în Liga Campionilor şi am crescut constant în faţa celor mai bune echipe din Europa. Nu pot decât să le mulţumesc băieţilor pentru tot ce au făcut în acest sezon”, a declarat la rândul său Gian Piero Gasperini, antrenorul Atalantei.

Francezii se vor duela cu RB Leizpig sau Atletico Madrid în penultimul act, potrivit, digisport.ro