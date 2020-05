Anton Pisaroglu a lucrat pentru PSD, fiind angajat ca și consultant politic al fostului premier și candidat la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă. Pisaroglu afirmă că PSD a uitat să plătească facturile aferente lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 2019, iar pentru acest lucru intenționează să dea partidul în judecată pentru a recupera sumele de bai datorate.

„Tot proiectul s-a derulat conform cerințelor și cu avizul reprezentanților partidului, cu care am lucrat îndeaproape și cu care am avut ședințe de lucru zilnice – șef de campanie, secretar general, responsabil comunicare. Am asigurat un pachet de servicii 360, care e susținut și documentat serios și cu care, dacă va fi nevoie, vom merge în instanță. Alegem să nu îngroșăm rândurile celor care au avut de suferit din cauza neseriozității PSD”, a declarat Pisaroglu, conform romania.europalibera.org.

Potrivit lui Pisaroglu,în perioada campaniei prezidențiale au lucrat foarte multe firme care au făcut ca întreg mecanismul electoral să funcționeze, firme specializate în domeniul creației, digital, marketing, marketing politic, development, producție video, organizare de evenimente, PR național și internațional.

„Entitățile care au lucrat în acest proiect sunt IMM-uri care, deși și-au asumat un risc reputațional de lucru cu PSD la acea vreme, stau neplătite de luni de zile, unele inclusiv cu activitatea blocată și datorii către propriii furnizori. Acele IMM-uri pe care PSD spune acum că le susține. E cinic să spui că susții companiile românești, iar tu să nu îți plătești datoriile către ei, pe servicii prestate, strategie și livrabile care ți-au adus intrarea în turul al doilea”, a mai spus Pisaroglu.

Modul în care PSD și-a cheltuit banii a intrat și în atenția Curții de Conturi a României, care a efectuat un control. Potrivit raportului întocmit de această instituție, PSD a cheltuit la greu cu avioane private pentru deplasările liderilor în afară României. „Sumele facturate în valoare de 367.489 lei (aproape 78.200 euro) și 166.422 (aproape 35.400 euro) reprezintă servicii de transport aerian extern, respectiv închiriere aeronave pentru Estonia, Israel și Elveția pentru delegații conduse de președinte partidului”, se arată în raportul Curții de Conturi.