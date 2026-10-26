Conducerea PSD se reunește luni, de la ora 10:00, în ședința Biroului Permanent Național, la sediul central al formațiunii din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

PSD va analiza măsurile guvernamentale pe care miniștrii PSD urmează să le adopte în perioada următoare, precum și numirile în funcții publice după instalarea noului Guvern.

Pe agenda discuțiilor se află și schimbarea reprezentanților PNL și USR din funcțiile de prefecți, fiind așteptate numiri în aceste poziții administrative.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat anterior principalele măsuri pe care miniștrii social-democrați intenționează să le urmărească în a doua săptămână de la învestirea guvernului Luca Niculescu.

În domeniul Sănătății, prioritatea anunțată este asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea unităților de primiri urgențe și a serviciilor de Ambulanță din întreaga țară.

La Agricultură, PSD urmărește deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine. În domeniul Transporturilor, sunt prevăzute ultimele verificări înaintea deschiderii, în luna noiembrie, a unei noi secțiuni de autostradă, între Tigveni și Curtea de Argeș.

Ministerul Mediului ar urma să deblocheze Acordul de mediu revizuit pentru tronsonul montan al autostrăzii Pitești–Sibiu. Potrivit informațiilor prezentate de Grindeanu, în lipsa acestui acord, lucrările se desfășoară în prezent pe doar 45% din șantier.

În privința administrației publice, Ministerul Dezvoltării are în vedere operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației locale. La Fonduri Europene sunt programate discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Printre celelalte obiective se numără auditarea tuturor programelor de sprijin economic, deblocarea platformei „Work in Romania”, destinată lucrătorilor străini, și o întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru consolidarea securității la Marea Neagră.

Ministerele Justiției, Afacerilor Interne și Educației urmează să se ocupe de implementarea măsurilor pentru combaterea violenței în școli. Aceste obiective vor fi analizate în cadrul reuniunii conducerii PSD.