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PSD se reunește luni pentru a stabili măsurile miniștrilor și numirile în funcții publice

PSD se reunește luni pentru a stabili măsurile miniștrilor și numirile în funcții publicePSD. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Conducerea PSD se reunește luni, de la ora 10:00, în ședința Biroului Permanent Național, la sediul central al formațiunii din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Schimbarea prefecților, pe ordinea de zi

PSD va analiza măsurile guvernamentale pe care miniștrii PSD urmează să le adopte în perioada următoare, precum și numirile în funcții publice după instalarea noului Guvern.

Pe agenda discuțiilor se află și schimbarea reprezentanților PNL și USR din funcțiile de prefecți, fiind așteptate numiri în aceste poziții administrative.

Ce măsuri vrea să impună PSD în guvern

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat anterior principalele măsuri pe care miniștrii social-democrați intenționează să le urmărească în a doua săptămână de la învestirea guvernului Luca Niculescu.

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În domeniul Sănătății, prioritatea anunțată este asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea unităților de primiri urgențe și a serviciilor de Ambulanță din întreaga țară.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: captură video

La Agricultură, PSD urmărește deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine. În domeniul Transporturilor, sunt prevăzute ultimele verificări înaintea deschiderii, în luna noiembrie, a unei noi secțiuni de autostradă, între Tigveni și Curtea de Argeș.

Ministerul Mediului ar urma să deblocheze Acordul de mediu revizuit pentru tronsonul montan al autostrăzii Pitești–Sibiu. Potrivit informațiilor prezentate de Grindeanu, în lipsa acestui acord, lucrările se desfășoară în prezent pe doar 45% din șantier.

Obiectivele PSD pentru guvernare

În privința administrației publice, Ministerul Dezvoltării are în vedere operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației locale. La Fonduri Europene sunt programate discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Printre celelalte obiective se numără auditarea tuturor programelor de sprijin economic, deblocarea platformei „Work in Romania”, destinată lucrătorilor străini, și o întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru consolidarea securității la Marea Neagră.

Ministerele Justiției, Afacerilor Interne și Educației urmează să se ocupe de implementarea măsurilor pentru combaterea violenței în școli. Aceste obiective vor fi analizate în cadrul reuniunii conducerii PSD.

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