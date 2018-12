SCANDAL SEXUAL în POLITICĂ! Războiul PSD-PNL se mută la DNA

Fostul manager al spitalului din Caransebeș, Mihaela Popovici, l-a acuzat de avansuri sexuale pe primarul orașului, Felix Borcean.





Ea a declarat că a depus o plângere la DNA în care îl acuză pe primar că a concediat-o pentru că nu i-a răspuns avansurilor sexuale și i-a impus trecerea de la PSD, a cărei membră este, la PNL.

„Voi face un denunț la DNA având ca subiect modul în care am fost obligată să-mi dau demisia din PSD și să mă înscriu în PNL. Această condiție mi-a fost impusă în mod imperativ de către pseudo-edilul Felix Borcean pentru a participa la concurs! Tot ce a declarat nu sunt decât minciuni și scuze puerile care nu fac decât să-i dovedească incompetența administrativă și managerială! Voi face o plângere penală la DNA pentru șantaj.

Pe lângă faptul că se crede un mare primar, se crede și un mare gigolo. Nu este nici una, nici alta, dar despre acestea voi vorbi în zilele următoare. Probele pe care le dețin le voi pregăti. Eu nu am nimic nici de ascuns, nici de pierdut. Probabil că este sfârșitul carierei politice a lui Felix Borcean. Există SMS-uri în care am fost chemată să mă întâlnesc cu domnul primar chiar la el acasă, când soția lui nu era acasă. Mai mult de atât ce poate fi?! Poate mai are și el SMS-urile! Îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile astea”, a declarat aceasta pentru expressdebanat.ro.

