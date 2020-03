Președintele PSD, Marcel Ciolacu, admite că și partidul său a făcut greșeli dar ”întreaga responsabilitatea pentru cea mai gravă criză politică în România aparține președintele României și PNL, împreună cu criza generată de coronavirus”. Depunerea mandatului de către Florin Cîțu ”este cel mai iresponsabil gest făcut vreodată de un prim ministru desemnat”. El a declarat, la România tv, că era convins că guvernul Cîțu va fi investit și chiar își anunțase colegii să nu plece din București pentru că, cel mai probabil, vineri și sâmbătă ar fi avut loc audierea miniștrilor. ”Cel mai târziu, luni aveam un guvern. România are nevoie de un guvern stabil”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD nu mai vrea să propună guverne sau premieri. ”Nu avem această responsabilitate. Când am dărâmat guvernul Orban, noi am venit cu o propunere de prim ministru tehnocrat și cu o majoritate în parlament. A fost ignorată. A doua oară am mers fără o propunere de prim ministru, propunând un guvern de uniune națională, politic, condus de către un premier tehnocrat. Iar nu a fost acceptat. A fost desemnat Florin Cîțu”, a declarat Ciolacu, explicând ”este o criză mult prea mare, care trebuie gestionată și nu cred că PSD, sau orice altă forță politică, își va permite în acest moment să aibă altă atitudine decât de responsabilitate”.

Marcel Ciolacu nu se mai miră dacă Ludovic Orban va fi cel propus de președinte pentru funcția de premier:”Mai halucinant decât să vii cu Cîțu la funcția de premier, după ce și-a bătut joc de finanțele României, nu cred că poate să fie ceva. Astăzi băncile au refuzat să îl împrumute pe domnul Câțu cu 500 milioane de lei. Ofertele au fost doar de 115 milioane. Este pentru prima dată în istorie. Deci efectiv, domnul Cîțu și-a pierdut credibilitatea”. Din punctul lui de vedere, ”atributul este exclusiv al președintelui de a desemna un prim minsitru. Vom vedea pe cine va desemna. Așteptăm consultările de mâine și vom vedea cum se va ieși din această criză pe care au prelungit-o nepermis de mult”.

