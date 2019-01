BOMBA SERII! PSD va da AMNISTIA și GRAȚIEREA. „O SĂ FACEM DREPTATE PÂNĂ LA CAPĂT”

Duminică seară, într-un interviu acordat pentru România Tv, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, că amnistia va fi dată în cele din urmă.





„Vor fi modificate codurile prin ordonanță. Va fi și amnistia dată. O să facem dreptate până la capăt. Toate lucrurile astea, inclusiv războiul nostru nu cu multinaționalele, ci cu companiile și cu grupurile străine care uită și care își bat joc de țară și nu-și plătesc taxele și impozitele și care culmea au susținători din partea #rezist, din partea fundațiilor lui Soroș și Iohannis, din partea unei camarile de la PNL sau USR. Noi nu gonim multinaționalele. Dar nu poți să-mi spui că ai avut un rulaj de câteva miliarde de euro și plătești impozit 1500 de lei. Nu se poate”, spus Ștefănescu, la România TV.

Contre în PSD

Pe de altă parte, în decembrie, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat din nou presei care este situația cu OUG pe amnistie și grațiere.

„Am vorbit eu de un draft? V-am spus de foarte multe ori că râmân valabile răspunsurile date la această problematică. Tot ceea ce v-am spus recent cu privire la amnistie, grațiere, rămâne valabil. Dacă nu țineți minte, că e în natura umană să uităm, ne documentăm și nu îl întrebăm pe interlocutor de o mie de ori aceeași problematică”, a declarat Tudorel Toader.

Omenii vor să iasă iarăși în stradă

Un nou protest de amploare se preconizează să aibă loc pe data de 12 ianuarie în Piaţa Victoriei din Bucureşti. Pe internet a apărut deja un mesaj prin care se face apel ca la data amintită să participe cât mai multe persoane. Evenimentul a fost anunţat pentru ora 18.00, potrivit

„E momentul sa iesim din nou in numar cat mai mare in strada, deoarece am ajuns la momentul de dinaintea lunii februarie 2017, adica la momentul dinainte OUG-ului 13! Acum, poate ca mai mult ca niciodata trebuie sa iesim in strada, in fata Guvernului, in numar cat mai mare (…)OUG pe Codurile Penale e ca si aprobat, iar, insistenele lui Dragnea par sa-l fi convins pe Tudorel Toader cat si pe Viorica Dancila sa dea OUG pe amnistie si gratiere, un "lucru foarte grav", dupa cum l-a numit insusi Presedintele Klaus Iohannis. Iar, surse bine informate au relatat ca termenul limita de adoptare a acestui OUG este 15 ianuarie. Planul protestatarilor

Poate vom fi in situatia ca OUG-ul sa fie deja aprobat la 12 ianuarie, lucru ce va face ca 12 ianuarie sa fie ziua in care scapam de coalitia PSD-ALDE si sa venim mai determinati ca oricand. Insa, este la fel de probabil ca OUG-ul sa nu fie aprobat nici pana la data de 12 ianuarie, astfel ca vom fi nevoiti sa venim in numar cat mai mare, determinati, cu plamanii tari si in numar cat mai mare, pentru a-i convvinge ca suntem mai multi si ca NU vom permite niciodata ca acest OUG sa fie aprobat!

