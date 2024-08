International Provocare imensă: avion din China, în spațiul aerian al Japoniei







Prima incursiune a unui avion militar din China comunistă în spațiul aerian japonez poate că nu a durat decât două minute, dar aeronava implicată era un avion de recunoaștere extrem de sofisticat. Iar incidentul are loc într-un context din ce în ce mai tensionat.

Două minute fără precedent în relația China-Japonia

Sunt două minute fără precedent în istoria recentă a relațiilor chino-japoneze. Între 11:29 și 11:31 (ora locală), luni, 26 august, un avion militar chinez a intrat în spațiul aerian japonez, deasupra arhipelagului Danjo, o mică insuliță din sudul Japoniei, au declarat autoritățile de la Tokyo.

Această incursiune fără precedent reprezintă "nu doar o încălcare gravă a suveranității noastre, ci și o amenințare la adresa securității noastre, ceea ce considerăm total inacceptabil", a reacționat marți Yoshimasa Hayashi, secretar general al cabinetului primului ministru și purtător de cuvânt al guvernului.

În fața acestei incursiuni, Japonia a răspuns ridicând avioane de vânătoare, ajunse la fața locului la scurt timp după ce aeronava chineză a părăsit spațiul aerian japonez.

China neagă orice intenție ostilă

Guvernul comunist chinez a negat oficial orice intenție războinică și a sugerat că ar putea fi vorba de o eroare de pilotaj. Autoritățile au asigurat astfel, marți, că "verifică" ce s-a întâmplat deasupra arhipelagului Danjo, a afirmat Ministerul Afacerilor Externe.

Dar pentru Tokyo, există puține îndoieli cu privire la natura intenționată a acestei incursiuni. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Chinei în Japonia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a primi un "protest oficial hotărât".

Încălcarea spațiului aerian de către o aeronavă militară "este un eveniment absolut notabil", asigură Lewis Eves, specialist în probleme de securitate în China și relații chino-japoneze la Universitatea din Sheffield.

Provocare fără precedent

Pe scara provocărilor, este cu o treaptă peste cele două incidente anterioare, când în 2012, un avion cu elice a traversat spațiul aerian japonez, apoi în 2017 când o dronă chineză a intrat în el. În ambele cazuri, au fost vehicule civile și nu militare.

Mai ales că, în 2012, ca și în 2017, aceste incidente au avut loc deasupra Insulelor Senkaku, un teritoriu apropiat de Taiwan controlat de Japonia, dar revendicat de China. Autoritățile chineze puteau astfel afirma că, în ochii lor, au survolat doar un arhipelag contestat.

Nimic de felul asta cu ultima incursiune. Nimeni nu contestă suveranitatea japoneză asupra arhipelagului Danjo, care se află în prefectura Nagasaki. Aeronava care a făcut un ocol rapid prin spațiul aerian japonez nu este nici prima aeronavă militară care a venit. Aceasta este o versiune modernă și foarte specifică a aeronavei de transport militar Shaanxi Y-9.

Avion de spionaj sofisticat

Aceste avioane de transport militare "sunt în multe privințe comparabile cu C-130-urile americane, care sunt foarte răpândite în întreaga lume. La fel ca dispozitivul american, această platformă este disponibilă într-o familie de aparate specializate, în special în detectarea avansată, în războiul electronic sau în analiza semnalelor electromagnetice", explică Alexandre Vautravers, specialist în probleme de armament și redactor-șef al Revistei militare elvețiene.

În acest caz, modelul reperat de radarele japoneze este un Y-9DZ, care reprezintă "o versiune foarte recentă și sofisticată, dotată cu toți senzorii, camerele și radarele necesare culegerii de date în teritorii străine, fie că se urmăresc mișcările de trupe fie că se fac sondaje topografice", explică Carlotta Rinaudo, specialist în China pentru International Team for the Study of Security (ITSS) Verona.

Prin urmare, acest avion nu transportă arme, dar este capabil să orienteze cabina de pilotaj direct deasupra teritoriului japonez pentru a efectua supraveghere din aer.

China comunistă a încercat o „demonstrație de forță”, spune un expert

Dar ce rost are să zbori deasupra teritoriului suveran japonez doar două minute? Nu ar fi putut strânge aceleași informații rămânând cu înțelepciune în partea corectă a frontierei aeriene?

„Problema duratei incursiunii nu contează deoarece aceste aeronave specializate revin în momente diferite în locații diferite, iar compararea imaginilor radar și a semnalelor electromagnetice oferă informații despre activitatea și uneori despre procedurile de apărare aeriană”, notează Alexandre Vautravers.

Și în orice caz, dacă această incursiune este într-adevăr intenționată - ipoteza unei erori de navigare nu este complet exclusă, potrivit lui Lewis Eves -, probabil că adunarea datelor ar fi doar cireașa de pe tort. „Este înainte de toate o demonstrație de forță”, crede acest specialist.

Exerciții militare comune ale Statelor Unite, Japoniei și Coreei de Sud

În această ipoteză, armata populară chineză "probabil a vrut să riposteze pentru ceva", sugerează Lewis Eves. "Unii observatori cred că este un răspuns la un incident care a avut loc în iulie în largul provinciei chineze Zhejiang [la sud de Shanghai, n. red.]", scrie cotidianul "Japan Times".

Un distrugător japonez a intrat atunci în apele teritoriale chineze, în ciuda avertismentelor repetate din partea autorităților chineze. Deși Japonia a susținut o "eroare de navigație", China s-a declarat convinsă că era vorba mai degrabă de o "provocare intenționată".

Dar pentru Carlotta Rinaudo, probabil că nu este doar o poveste chino-japoneză. "O piesă importantă a puzzle-ului de luat în considerare pentru a înțelege ce se întâmplă este că la sfârșitul lunii iunie, pentru prima dată, au avut loc exerciții militare maritime comune între Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud. O operațiune fără precedent care nu a plăcut deloc Beijingului", subliniază Carlotta Rinaudo.

Beijingul se teme de o axă anti-chineză

Această întărire a legăturii militare dintre aceste trei puteri, percepută de Beijing ca o axă anti-chineză, a stârnit mare îngrijorare în presa oficială chineză. "China trebuie să demonstreze că este pregătită să răspundă", a concluzionat un articol din "Global Times", un cotidian în limba engleză dependent de "People’s Daily", organul oficial de presă al Partidului Comunist Chinez.

"Aceste trei țări au făcut exerciții comune pentru prima dată și, ca răspuns, China a decis pentru prima dată să pătrundă în spațiul aerian japonez cu un avion militar de supraveghere", rezumă Carlotta Rinaudo.

În acest sens, nu întâmplător aeronava Y-9DZ și-a făcut incursiunea în arhipelagul Danjo. Aceste insule nu au, a priori, niciun interes strategic: sunt nelocuite și sunt cel mai bine cunoscute ca o mecca pentru surfing. Dar arhipelagul este mai presus de toate "situat chiar la sud de baza navală Sasebo, unde sunt atât nave militare japoneze, cât și nord-americane", subliniază Carlotta Rinaudo.

Japonia a început să se reînarmeze

În opinia experților intervievați de France 24, incidentul din spațiul aerian japonez „nu este foarte important în sine, deoarece privește un singur avion care a rămas în spațiul aerian japonez doar două minute”, crede Lewis Eves. Dar în contextul tensiunilor actuale, ilustrează perfect „dilema de securitate în care este blocată întreaga regiune”, afirmă Carlotta Rinaudo.

Japonia a început să se reînarmeze "confruntată cu ceea ce consideră o amenințare nord-coreeană tot mai presantă", notează această expertă. China comunistă nu vede cu ochi buni faptul că vecinului său o ia pe această cale și ridică tonul, ceea ce determină Statele Unite și Coreea de Sud să-și întărească legăturile militare.

„De fiecare dată când tensiunile cresc cu o treaptă”, conchide Carlotta Rinaudo. Până la celebra scânteie? Incursiunea avionului militar chinez ar fi putut astfel, potrivit lui Lewis Eves, să ducă la o escaladare periculoasă. "Ce s-ar fi întâmplat, de exemplu, dacă avioanele de vânătoare japoneze ar fi ajuns acolo înainte ca avionul chinez să se întoarcă?", se întreabă el.

(Autor: Sébastian Seibt, France 24; Traducere: Gabriela Sîrbu, RADOR RADIO ROMÂNIA)