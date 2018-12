Proteste de AMPLOARE în Italia. Acuzaţii GRAVE împotriva vicepremierului Matteo Salvini. Care sunt cerinţele manifestanţilor

Ca urmare a ordonanţei de urgenţă emisă de ministrul de Interne Matteo Salvini, care este şi vicepremier şi lider al Ligii (extrema dreaptă) prin care anulează permisele de sejur umanitare acordate până acum persoanelor vulnerabile, mii de oameni au ieşit sâmbătă în stradă într-o acţiune de protest.





Cuvântul de ordine al protestatarilor, la care unii manifestanţi purtau veste galbene după modelul protestatarilor francezi, a fost ''Get up, Stand up for your rights'', după titlul celebrului cântec al lui Bob Marley potrivit agerpres.ro

''S-a început în aceşti ultimi doi ani acuzarea celor care au salvat mii de vieţi pe mare'', ONG-urile umanitare cu navele lor situate aproape de coastele libiene, ''pentru a se ajunge la închiderea porturilor pentru navele pline de naufragiaţi'', a denunţat un ONG, Project Droits, din care fac parte jurişti şi asociaţii de apărare a drepturilor omului. ''Astăzi, cu decretul Salvini, protecţia umanitară a fost anulată, creându-se o mulţime interminabilă de persoane obligate la clandestinitate'', a adăugat ONG-ul într-un comunicat. Ministrul de interne Matteo Salvini, care este şi vicepremier şi lider al Ligii (extrema dreaptă), a emis o ordonanţă de urgenţă a cărei principală măsură este abolirea permiselor de sejur umanitare acordate până acum persoanelor vulnerabile, familiilor sau femeilor singure cu copii, victime ale traumelor în timpul periplului lor către Italia. Acest decret, cu toate măsurile pe care le conţine, ''orientează resentimentele straturilor sociale sărăcite de criză şi ilegalităţi către intoleranţă, xenofobie şi rasism'', au mai acuzat asociaţiile. Din 2008, peste 120.000 de oameni au obţinut un titlu de sejur umanitar, valabil doi ani şi care poate fi reînnoit. În aceşti ani şi până în august, comisiile pentru azil au acordat în medie permise umanitare pentru 25% dintre solicitanţi. Ca urmare a consemnului la fermitate lansat de Salvini, se aşteaptă ca aceste permise umanitare să dispară, procentul acordării lor fiind de 17% în septembrie, 13% în octombrie şi doar 5% în noiembrie.

