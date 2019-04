Promisiunea lui Răzvan Cuc: Pe tronsonul CFR București-Constanța nu vor fi întârzieri

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, promite turiștilor care vor veni pe litoral cu trenul în acest sezon estival că pe tronsonul București-Constanța nu vor fi întârzieri. El susține că bugetul îndestulător le permite directorilor din CFR să rezolve problemele privind întârziereile de pe cale ferată, în sens contrar vor răspunde cu funcția.





Trenul IR 1681, care l-a adus pe ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, de la București la Constanța a sosit la destinație mai devreme cu șase minute. Este un tren modernizat recent însă chiar și așa, la coborâre, ușa a fost cu greu deblocată. Deși i s-a spus că înainte de sosirea trenului, angajații CFR Constanța au făcut de zor curățenie, Răzvan Cuc s-a arătat mulțumit de aspectul gării. S-a arătat mulțumit și de călătoria cu trenul. Însă, făcând referire la controlul recent efectuat de el la aeroportul Henri Coandă, finalizat cu demiterea conducerii, ministrul a spus că poate veni și neanunțat, urcându-se într-o mașină și ajungând de unul singur în orice gară.

Răzvan Cuc a promis turiștilor care vor veni cu trenul la mare, în acest sezon estival, că pe tronsonul București-Constanța nu vor fi întârzieri. “Avem garnituri care pleacă din 30 în 30 de minute, dimineața, deci nu sunt probleme. În toată perioada se circulă normal, vagoanele sunt dotate cu aer condiționat, pasagerii au tot ce trebuie să călătorească în condiții optime. Am vorbit cu pasagerii în timpul călătoriei și chiar am preluat probleme”, a declarat Răzvan Cuc.

El susține că va discuta, joi, la minister cu conducerea CFR Infrastructură și CFR Călători. „Să vedem cum putem reduce aceste probleme, vorbesc de întârzieri, cum putem elimina șli anumite restricții de viteză suplimentare. Nu așteptăm numai proiecte de anvergură, vorbim și de înlăturarea restricțiilor de viteză care se pot face și în regie proprie de către cei de la CFR Infrastructură. Ținând cont că în acest an au dublate bugetele și pe parte de întreținere, pe infrastructura feroviară, și pe parte de reparații la vagoane, dacă nu îi cheltuie și nu lansează proceduri, răspund cu funcția. Fiecare director”, a încheiat Răzvan Cuc.

Biroul de presă al Ministerului Transporturilor a transmis, ulterior, un comunicat de presă

Ministrul Răzvan Cuc: ”Mersul cu trenul la Constanța, extrem de atractiv în sezonul estival"

"Marți, 30 aprilie 2019, Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc și reprezentanți ai conducerii SNTFC CFR Călători s-au deplasat cu trenul IR 1681 unde au verificat starea infrastructurii feroviare și a materialului rulant pe ruta București – Constanța. La sosire, în Gara Constanța, Ministrul Transporturilor a precizat că a dorit să facă această călătorie pentru a evalua, în mod concret, care sunt condiţiile de circulaţie pentru turiştii care vin la mare:

„Am decis să fac această călătorie astăzi cu operatorul naţional de transport feroviar tocmai pentru a vedea exact cum arata condiţiile de circulaţie pentru turiştii care vin la mare. Am venit cu un tren care a fost modernizat în 2018 în România, asta e foarte important, şi toate investiţiile pe care le va derula de acum înainte CFR Călători pe partea de modernizare de vagoane, de locomotive, se vor face în România. Am fost mulţumit de condiţii. Am făcut o inspecţie în tot trenul să văd toaletele cum sunt, totul a decurs conform aşteptărilor, adică foarte bine. O călătorie de două ore, 225 de kilometri. Eu cred că merită să venim cu trenul la mare (...) Anul acesta se vor moderniza pentru 300 de vagoane în România, în unităţile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetară la CFR Călători pentru a moderniza aceste vagoane, vom moderniza materialul rulant suplimentar bineînţeles se va face şi achiziţie de material rulant aşa cum ştiţi atât prin Autoritatea de Reformă Feroviară, cât şi prin CFR Călători” a declarat Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor.

Totodată, Ministrul Răzvan Cuc a prezentat o parte dintre prioritățile referitoare la obiectivele de investiții în infrastructura feroviară: ”În execuţia avem tot Coridorul 4 în momentul de faţă, mai puţin secţiunea Braşov- Sighişoara, unde avem contestaţie. Tocmai de asta am şi militat pentru acea ordonanţă privind achizițiile pe care am primit enumerate observaţii de la Ministerul Justiţiei, tocmai pentru a putea semna contractele mai repede. În rest tot Coridorul 4 este în modernizare. Anul acesta vom mai finaliza 160 de kilometri pe tronsonul Coşlariu - Simeria până la Gurasada. Deci Coridorul 4 practic va fi modernizat şi se va circula cu viteză, aşa cum am circulat şi pe acest tronson Bucureşti – Constanţa: 160 de kilometri la oră pentru transportul de călători şi 120 de kilometri pentru transportul de marfă” a precizat Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor.

AUTOPSIA | Medicii legisti au tras primele concluzii! Ce s-a intamplat in corpul lui Razvan Ciobanu, in timpul accidentului

Pagina 1 din 2 12