Guvernul Johnson a schimbat obiceiurile alimentare ale britanicilor pentru a ajuta redresarea economică. În august, barurile și restaurantele erau pline, iar consumatorii au ieşit seara la cină datorită stimulentelor statului.

Programul Eat Out to Help Out , prin care guvernul plătește jumătate din factură până la 10 GBP pentru alimente și băuturi nealcoolice, a fost un mare ajutor pentru afacerea restaurantelor și a redat o anumită normalitate după lunile lungi de blocare.

Scutirile oferite de guvern, care sunt valabile doar de luni până miercuri, au modificat obiceiurile sociale ale britanicilor. Restaurantele înregistrează cel mai mare număr de rezervări la începutul săptămânii și trebuie cu mult timp înainte făcute rezervările pentru a găsi o masă gratuită în zilele în care promoția este valabilă.

„Luni este noua sâmbătă”, spun patronii de restaurante încântaţi

Cesar Torres spune că în ultimele săptămâni restaurantul său a înregistrat 58% din încasările sale de luni până miercuri, şi că este un fenomen fără precedent. De obicei, primele zile ale săptămânii sunt cele mai puțin populate; înainte de blocarea în restaurantul său, doar 22% din veniturile săptămânale erau înregistrate.

Marco Salvi, care lucrează ca contabil pentru lanțul de pub-uri Young, explică faptul că nopțile de vineri și sâmbătă au devenit acum zile ca oricare altele. „De regulă, în cârciumi există un full house în weekend, când oamenii nu lucrează – explică Salvi – În schimb, programul guvernamental a făcut ca acest vechi obiceiuri să dispară”.

Redresarea sectorului hotelier în Marea Britanie a ajutat economia și a permis reintegrarea multor lucrători disponibilizați pe termen lung. Torres explică faptul că restaurantul său a angajat doar doi chelneri în primele săptămâni după închidere, dar în ultima lună a angajat încă alţi doi muncitori pentru a face față numărului mare de clienți.

Mulți angajați se tem că odată cu expirarea programului guvernamental, vor trebui să se întoarcă la muncă cu jumătate de normă.