Vremea Prognoza meteo, 5 martie. Vreme capricioasă, de primăvară. Zonele în care va fi necesară umbrela







Meteorologii anunță vreme caldă pentru marți, 5 martie. La munte, la altitudini înalte, sunt condiții de lapoviță și ninsoare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Prognoza meteo pentru marți, 5 martie, arată că vremea va continua să fie ușor mai caldă pentru această perioadă a anului. Conform ANM, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie local, sub formă de aversă în regiunile intracarpatice, unde izolat vor fi posibile descărcări electrice şi pe alocuri în sudul ţării.

Prognoza meteo, marți, 5 martie. Unde va fi cald și în ce zone va fi nevoie de umbrelă. Vremea în București

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi nordul Moldovei (viteze în general de 35…45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 19 grade, iar cele minime între -1 şi 6 grade. Dimineaţa şi mai ales noaptea, pe arii restrânse se va forma ceaţă.

În Bucureși, vremea va fi caldă pentru această dată, astfel că temperatura maximă va fi de 13…14 grade, iar cea minimă de 1…3 grade.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea unele intensificări în timpul zilei (viteze de 35…45 km/h), apoi va slăbi treptat în intensitate.

Cum va fi vremea în principalele orașe ale țării

Temperaturile se vor înregistra în cele mai mari orașe din România, marți, 5 martie 2024, potrivit meorologilor:

-Vremea în Brașov: 3 °C / 14 °C

-Vremea în Iași: 3 °C / 12 °C

-Vremea în Cluj Napoca: 3 °C/ 16 °C

-Vremea în Constanța: 6 °C/ 11 °C

-Vremea în Bacău: 3 °C/ 11 °C

-Vremea în Timișoara: 6 °C/ 18 °C

-Vremea în Oradea: 5 °C/ 17 °C

-Vremea în Sibiu: 3 °C/ 16 °C

-Vremea în Giurgiu: 3 °C/ 15 °C

-Vremea în Galați: 5 °C/ 14 °C

-Vremea în Arad: 6 °C/ 18 °C

-Vremea în Piatra Neamț: 3 °C/ 10 °C

-Vremea în Ploiești: 5 °C/ 12 °C

-Vremea în Pitești: 5 °C/ 13 °C

-Vremea în Buzău: 5 °C/ 12 °C

-Vremea în Brăila: 3 °C/ 13 °C

-Vremea în Craiova: 6 °C/ 14 °C.

Vremea în Europa, marți, 5 martie. Fenomene extreme

Conform meteorologilor, Europa se împarte între iarnă şi vară. În Italia, sudul este lovit de cea mai gravă secetă din ultimii ani, iar în nord - ninge ca în decembrie. Furtuna Louis a făcut ravagii în Franţa şi în Portugalia, iar Ministerul de Externe al acestei țări a emis atenţionare de călătorie.

Temperaturi de primăvară se vor înregistra la Bruxelles. Temperatura minimă va varia între 2 C și 14 C. La Berlin temepratura maximă va ajunge la 12 C, iar cea minimă 3 C. La Atena, temperatura maximă va ajunge la 18 C, iar cea minimă va fi de 4 C.