Profesorul din Botoșani devenit agresor pentru eleve sale, condamnat la închisoare. Ce au descoperit anchetatorii

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, preda matematică la o școală din județul Botoșani. După orele de curs, profesorul ar fi cerut mai multor eleve să rămână în clasă pentru a-l ajuta să-și creeze un cont de Facebook.

Un profesor din Botoșani, condamnat pentru multiple agresiuni sexuale

„Fata a izbucnit în plâns și mi-a spus că vrea să-mi spună ceva. Că domnul profesor ne atinge, ne pune mâna în zone intime. Am rămas mirată. Doamne ferește, cum să se întâmple așa ceva? A rugat-o să rămână după ore să îi facă un cont de Facebook ca să agațe el băieți sau fete, nu știu de ce. A rămas și i-a făcut cont”, a povestit mama uneia dintre victime.

Două dintre elevele devenite victime ale devianței sexuale a profesorului au povestit familiilor despre ceea ce li s-a întâmplat, moment în care a început și ancheta în acest caz.

„Îi pune mâna în zone intime, îi ia mâna ei să și-o pună el, la pantaloni, nu s-a mai văzut așa ceva”, a declarat mama unei victime.

Profesorul din Botoșani a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare, primind o sentință de 3 ani și jumătate pentru fiecare minoră agresată.

Un alt agresor sexual în rol de profesor, demascat grație prezenței de spirit a victimei sale

Anchetatorii au descoperit ulterior că profesorul din Botoșani nu era la prima abatere, asta pentru că în trecut mai agresase o elevă, însă aceasta nu ar fi dorit să vorbească despre fapta reprobabilă a dascălului său.

Recent, un alt cadru didactic din același județ a fost condamnat, acuzat fiind de corupere de minori, după ce polițiștii au descoperit că bărbatul formulase propuneri sexuale unui elev, însă tânărul în vârstă de 14 ani a reușit să înregistreze discuția, conform Realitatea.ro.

O minoră în vârstă de 16 ani, abuzată de un bărbat în liftul unui bloc din Sectorul 3 din București

Fapta s-a petrecut pe 25 august 2022. Agresorul nu este la prima abatere de acest gen, iar cazul a fost preluat de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, unde bărbatul a fost dus la audieri.

„În această dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri – Biroul Agresiuni Sexuale au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar de agresiune sexuală. În fapt, la data de 25 august 2022, Secția 23 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că o minoră ar fi fost agresată sexual de un bărbat necunoscut, în liftul unui imobil din Sectorul 3”, a transmis Poliția Română.

Inculpatul Fercolo Andrei Mihai, în vârstă de 20 de ani, a fost eliberat recent, în luna iunie a acestui an, după săvârșirea unei alte infracțiuni de agresiune sexuală pentru care a fost condamnat. Minorele agresate recent aveau 11 și 13 ani, iar modul de operare a fost același: atacarea victimelor în lift. Până în luna iunie, agresorul a stat timp de un an și o lună în arest la domiciliu și încă 1 an și 6 luni într-un centru educativ. Faptele anterioare fuseseră săvârșise pe vremea când inculpatul era minor.