Profesorii agresori de la SNSPA. Apar mai multe mărturii. Video

O nouă ediție a podcastului „Contrapunct” a avut loc în ziua de joi, 31 iulie, pe canalul de YouTube „Hai România”. Prezenți la discuție au fost jurnaliștii Dan Andronic, Mirel Curea și prozatorul Octavian Hoandră.

Cei trei au discutat despre situațiile neplăcute care au avut loc la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Mai exact despre acuzațiile aduse profesorilor care predau în cadrul acestei instituții.

Acțiunile profesorilor

În cadrul podcastului s-a discutat despre un alt caz de la SNSPA. Este vorba despre acuzațiile pe care Ana Birchall, politician român, le-a adus la adresa sociologului Marius Pieleanu. După cum a evidențiat jurnalistul Mirel Curea, dacă acesta a putut acționa așa în cazul unui oficial al țării, cum ar fi putut acționa în cazul unei studente venite la București pentru a învăța.

„Femeia care fusese ministrul Justiției, vicepremier. Păi dacă ăsta făcea așa ceva cu o femeie puternică, repet, ministrul Justiției, vicepremier, păi voi vă dați seama? Vă dați seama ce făcea cu o studentă? Venită din nu știu ce județ la București. Timidă și stângace. Realizați ce putea să facă cu ea?”, sunt declarațiile lui Mirel Curea.

Reacția profesorului

Un alt lucru despre care s-a mai discutat a fost acela că profesorul a fost sunat de către un report pentru a comenta acuzațiile care i-au fost aduse. După cum au evidențiat membrii podcastului Contrapunct, acesta nu a oferit un răspuns concludent atunci când a fost pus în fața faptelor.

„De-asta eram curios dacă Marius Pieleanu a zis ceva. Pentru că fost acuzat direct de lucrul ăsta. Iar răspunsul lui, în primul rând, dacă el era nevinovat, spunea <<Nu, nu am furat, nu am făcut nimic, nu am avut relații sexuale cu studentele.>> Asta mă pune pe gânduri mai mult decât acuzațiile. Pentru că e o retorică abilă, dar e totuși retorică. Încă o dată, dacă vrei să fii gigolo. Fii gigolo.

Și pe baza șarmului personal, fă tot ce poți să faci în lumea asta. Dar nu folosi autoritatea pe care o ai ca profesor, ca preot sau ca medic. Încrederea cu care ești investit ca să ajungi în patul unei femei sau, cum spunea Mirel, în patul unui băiat, pentru că-i distrugi viața. Creezi o traumă peste care nu va putea să treacă toată viața”, a mai adăugat jurnalistul Dan Andronic.

Articolul 299 din Codul Penal

După cum a mai evidențiat Mirel Curea, legea este una foarte clară. În Codul Penal există un articol, Articolul 299, care „este cât se poate de acoperitor”. Iar dacă studenții știu cum să acționeze, atunci cel care a comis fapta nu va mai lucra în învățământ.

„Se numește folosirea abuzivă a funcției în scop sexual. Pretinderea doar sau obținerea de favoruri de natură sexuală de către un funcționar public care se prevalează sau profită de o situație de autoritate ori de superioritate asupra victimei ce decurge din funcția deținută se pedepsește cu închisoare sau cu amendă și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Deci e foarte simplu dacă studenta, studentul hărțuiți, amenințați, șantajați, știu ce să facă, persoana respectivă dispare din învățământ”, a explicat Mirel Curea la podcastul Contrapunct.

Ediția integrală a podcastului Contrapunct, din data de joi, 31 iulie, poată fi vizionată integral aici.