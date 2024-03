Social Cu toată opoziția profesorilor și părinților elevilor, primarul Radu Mihaiu vrea să mute una dintre cele mai bune școli din Sectorul 2







De câteva luni, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, duce un război ciudat cu profesorii și părinții elevilor de la una dintre cele mai bune școli din București. Școala 49 este printre puținele din Capitală în care orele se țin în trei schimburi. Motivul? Lipsa de spațiu. Deși există varianta construcției unui nou corp de clădire, Radu Mihaiu vrea să mute cursurile din zona Vatra Luminoasă la Liceul Pantelimon, aflat într-o zonă în care părinții nu își doresc să meargă copiii din motive de siguranță.

Deși suntem în mult clamata Românie Educată a președintelui–profesor Klaus Iohannis, educația românească are multe lipsuri, chiar și în orașele mari, acolo unde, teoretic, sunt bani suficienți pentru a remedia, măcar, problemele administrative. De rezultatele dezastruoase de la simularea națională nu este de vină doar Ministerul Educației ci, așa cum veți vedea, și nepăsarea cronică a unor primari. Vă prezint astăzi situația unei școli din Sectorul 2 al Capitalei. Și niște răspunsuri aiuritoare date de primarul de sector părinților elevilor.

Unul dintre motivele pentru asemenea rezultate este și învățământul gimnazial în trei schimburi. Din lipsa de spațiu și din lipsa de interes din partea autorităților locale, există, încă, școli în care copiii sunt nevoiți să învețe având ore și pauze mai scurte decât alți copii de aceiași vârstă.

Unul dintre aceste cazuri este școala numărul 49 din frumosul cartier Vatra Luminoasă din București. Școală de tradiție, cu rezultate excelente, cu copii foarte buni la învățătură, de șapte ani de zile se află în situația neplăcută de a fi nevoită să creeze condițiile unui învățământ de calitate pentru un număr prea mare de elevi, mai mare decât îi permite spațiul, scrie infofinanciar.ro.

De-a lungul anilor, circumscripția școlară s-a tot micșorat, ca efort al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, dar problema a rămas aceiași: se înscriu la școală mai mulți copii decât e spațiu. În fiecare an vin elevi din alte cartiere și circumscripții, părinții își obțin vize de flotant în zona școlii 49 pentru că, într-adevăr, școală este una dintre cele mai bune din București. Este prețul pe care îl plătesc profesorii și elevii pentru succes.

Șapte ani de criză, nicio soluție de la primărie

Legea e clară, dacă unul dintre părinți are domiciliul (inclusiv flotant) în circumscripția școlii respective, nici unui copil nu i se poate refuza înscrierea la acea școală. Și, dacă e să fim drepți, școala 49 e una dintre cele mai bune școli din București și pe muncă elevilor ai căror părinți nu locuiesc în zonă.

În mod normal, într-o astfel de situație, Primăria de Sector ar trebui să găsească soluții viabile într-un timp cât de cât decent. Totuși, șapte ani nu sunt chiar un timp decent și, veți vedea, Primăria Sectorului 2 nu numai că nu e capabilă să găsească soluții aplicabile, dar nici nu dorește să rezolve problema, ci doar să pară că încearcă.

Deși suntem în 2024, în al patrulea an de mandat, an electoral, Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, anunță prin-un interviu în Ziarul Financiar că așteaptă dintr-un moment în altul, de la școală un acord pentru o rezolvare a situației într-un mod cel puțin hilar și imposibil de realizat. Acord pe care școală nu numai că nu are cum să îl dea, dar care nici nu a fost cerut, căci varianta propusă de primar căzuse încă de la primele discuții.

Soluția părinților

În 2023, Asociația de Părinți, sătulă de promisiuni și de vorbe goale, a înaintat către Primar și Consiliul Local o scrisoare prin care propunea și soluția, după modelul aplicat de primarul Băluță la sectorul 4. Pentru că indicatorii urbanistici nu permit o nouă construcție iar construcția veche, deși consolidată, nu permite supraînălțare din motive de rezistență, singură varianta viabilă este achiziționarea/exproprierea unei parcele dintr-un teren adiacent pe care să se realizeze o nouă construcție.

În spatele școlii este un teren pe care există, în anii comunismului, Fabrică Zefirul. Terenul a ajuns în posesia unui/unor privați care doresc să facă o dezvoltare imobiliară. Din respectivul teren care măsoară 2,1 ha, se poate expropria o bucată de 2000 mp pe care se poate construi, rapid. Chiar și Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a expropriat în 2023 un teren mult mai mare pentru a face din el un parc. La fel și în 2024, când Primăria Sectorului 2 a achiziționat de pe piață liberă un alt teren de 4 hectare, tot cu destinația parc. Presa a preluat la vremea respectivă subiectul. Puteți citi mai multe aici.

Surprinzător, însă, deși soluția era la îndemână, Radu Mihaiu a început să dea din colț în colț, să zică că nu prea poate să achiziționeze pentru că cei care au terenul fabricii Zefirul ar fi depus documentația pentru a obține PUZ, de parcă interesul acestora e mai important decat interesul comunității locale pentru primar. Care se prevalează de faptul că aceștia nu și-au exprimat intenție de a vinde, ca și cum asta înseamnă automat că nici nu doresc sa vândă. E posibil, însă, ca domnul Radu Mihaiu să cunoască lucruri pe care noi nu le știm încă.

Primarul care consideră că nu este nevoie de infrastructură școlară

Mihaiu consideră și că exproprierea nu se justifică. A scris către școală că, după părerea lui și a majorității Consilierilor Generali ai Municipiului București, nu se justifică o asemenea expropriere. Cităm din document ”de ce construim mult mai multă infrastructură educațională decât este nevoie?”. Pentru a justifică punctul sau de vedere greu de înțeles, Radu Mihaiu a dat exemplul cazul vaccinurilor cumpărate în exces de către Guvernul României în pandemie. Bine, locuitorii Sectorului 2 știu că și Mihaiu cumpără ceva în exces și greu de justificat: stâlpișori de pus pe trotuare.

În documentul trimis părinților elevilor de la Școala 49, Radu Mihai analizează opt variante de soluționare a crizei. Sunt două elemente absolut halucinante în acest document. La punctul 5 scrie că nu poate cumpăra terenul din motivele expuse mai sus, dar la punctul 6 spune că poate fi achiziționat prin expropriere și prin plata către proprietari a prețului de referință din zonș, 744 de euro pe metru pătrat. Cei 2000 de metri pătrați necesari pentru un nou corp de clădire ar înseamna o cheltuială de 1,5 milioane de euro. Vi se pare mult? O să vedeți că nici nu e mult și Primăria Sectorului 2 are și banii.

Primarul care recunoaște că nu este în stare

Numai că vă mai dau un exemplu din acest punct 6 al analizei primarului Radu Mihaiu. ”Aș vrea, în primul rând, să înțelegem puțin parcursul birocratic. Din acest punct de vedere, paşii premergători exproprierii sunt: studiu de oportunitate, studiu de fezabilitate, bugetare, vot în consiliul local și apoi vot în consiliul general al Municipiului Bucureşti, plata. Voturile din consiliile locale necesită majorități de 2 treimi, asta înseamnă că toate grupurile politice trebuie să fie de acord. În sine, deciziile de expropriere se votează greu și rar, dar mai este încă un detaliu foarte important: studiul de fezabilitate. Acest studiu de fezabilitate va analiza infrastructura educațională din cartier, precum și cererea de servicii educaționale”.

Practic, le explică părinților că este greu. Dar nu le explică ce l-a oprit timp de patru ani să facă acest parcurs birocratic. Și nu mai spune ceva în acest paragraf: a avut consultări cu partidele politice reprezentate în Consiliul Local Sector 2 pentru a obține acea majoritate de două treimi? Iar când citești că ”voturile se obțin greu și rar” nu mai este clar dacă vorbim de un primar sau de Mama Omida. Dar mergem mai departe.

Ne întrebăm și noi, așa cum s-au întrebat, desigur, și părinții copiilor din școala 49, dacă nu cumva este vreo legătură mai puțin cunoscută între proprietarii terenului fabricii Zefirul și Primarul Sectorului 2, îngrijorat să nu știrbească, Doamne ferește, interesul acestora, ”doar” pentru a construi o școală.

Întălnirea cu părinții

Totuși, înțelegând urgența și trezit la începutul campaniei electorale cu tolba cam goală, după ce a primit scrisoarea Asociației de Părinți, la care a răspuns tipic – nimic, la finalul anului 2023 Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a cerut de urgență o întâlnire cu reprezentanții părinților din școala 49, sperând să îi convingă să mute școală în locul liceului Sf. Pantelimon.

Lăsând la o parte că, după cum se vede din pozițiile schimbătoare ale Primarului, pe cei de la Sf. Pantelimon nu îi întrebase nimeni, întâlnirea nu a decurs deloc așa cum își imaginase domnul Mihaiu. Indignați, părinții nu numai că nu au fost de acord cu așa zisă propunere, dar l-au și acuzat pe primar că face jocuri dubioase.

Răzbunător, la scurt timp după întâlnire, primarul Radu Mihaiu a trimis poliția locală să dea amenzi și să nu mai permită staționarea mașinilor în față școlii în perioada în care părinții își luau copiii de la școală. Acest demers a ținut până la vacanță din decembrie și, că să fim corecți, nu a mai continuat în 2024. Încă.

Caz rar în România: primăria nu și-a cheltuit bugetul pe anul trecut

Am putea bănui că Primăria Sectorului 2 e strâmtorată, că nu are banii necesari pentru a achiziționa acei 2000 de mp. Însă, din documentele Primăriei Sectorului 2, reiese că, pentru anul 2023, există un excedent de 324 065 090 lei, adică în jur de 65 de milioane de euro. Sunt bani pe care Primăria Sectorului 2 nu a fost capabilă să îi cheltuie. Cu această sumă s-ar fi putut cumpără la prețul pieței de 4 ori tot terenul de 2,1 hectare al fostei fabrici Zefirul sau în jur de 60 de parcele de 2000 de metri. Prin urmare nu lipsa banilor e problema, cât lipsa voinței.

Dar, fiind deja în campanie electorală, trebuie să credem că Radu Mihaiu muncește pentru binele comunității. Să vedem, așadar, ce varianta spune Primarul, în articolul din 14 februarie 2024 din Ziarul Financiar, că a propus școlii: o parte dintre elevii școlii 49 să se mute alături de liceenii de la liceul Sf. Pantelimon. Care liceu e la aproape 1 km distanță, în zona cea mai nesigură din cartier. Va puteți imagina profesorii, unii dintre ei într-o respectabilă etate, care ar preda la ora 9.00 în clădirea Sf. Pantelimon, la 10.00 în școala 49 și la 11.00 înapoi în liceu, alergând că la maraton cu catalogul în brațe mulți kilometri pe zi? Contra cronometru, desigur, căci pauza e scurtă… Sau elevii care au, să zicem, chimie laborator, alergând în grup pe stradă între liceu și școală?

Din păcate. Radu Mihaiu a venit cu o altă propunere la ședința cu părinții, să mute școala cu totul în locul liceului Sf. Pantelimon, iar pe cei de la liceu să îi mute în școala 49. Având în vedere zona în care se află liceul, părinții prezenți în sală, în marea lor majoritate, nu au fost de acord.

A doua școală din Sectorul 2 după rezultatele examenului de Capacitate

Speranța părinților elevilor de la Școala 49 este că în acest an electoral Radu Mihaiu să realizeze și accepte că soluția lor este una uzuală și logică. Părinții sunt cu atât mai legați de această școală cu cât mulți dintre ei au învățat în ea. Este cumva o tradiție de familie în zonă studiul în această instituție de învățământ.

Aș mai adaugă un lucru: deși în trei schimburi, școală 49 nu a scăzut nivelul rezultatelor, ba aș spune dimpotrivă. Anul trecut s-a clasat pe locul 2 în Sector dacă luăm în calcul mediile la examenul de Capacitate. Va dați seama cât efort fac atât profesorii cât și elevii pentru a ține pasul și a fi mai cei mai buni într-o competiție în care ceilalți elevi din mai toate celelalte școli au ore și pauze mai lungi? Poate tot acest efort merită mai multă apreciere din partea autorităților locale.

Cazul de la Școala 49 este cu atât mai ciudat cu cât membrii partidului din care provine Radu Mihaiu au scandat ani de zile pe străzi, prin Parlament, pe la televiziuni, probabil prin patul conjugal că vor ”o țară ca afară”. Numai că o țară că afară, dacă ne referim la Occident, se crește cu educație multă și de calitate. Să spui tu ca primar că nu se justifică investiția în infrastructură școlată nu face decât să mă ducă cu gândul că atunci când ei scandau că vor o țară ca afară nu se refereau Vest, ci la Est. Noi proști că nu i-am înțeles. Credeam că au o problemă cu Biserica, nu și cu școala. Dar tot din Est ne-a venit și expresia ”Religia este opiumul popoarelor”.