Jurnalist cu peste 30 ani de experiență în presa internațională, prof. univ. dr. Stylianos Syrmoglou își propune să-i inspire pe studenți în înțelegerea profundă a semnificațiilor și conceptelor ce țin de jurnalismul independent, să analizeze practicile moderne în jurnalism și să crească gradul de conștientizare asupra acestei profesii, aflate permanent sub presiune.

,,Într-o perioadă în care propaganda, dezinformarea şi fake news sunt practici zilnice în jurnalismul din întreaga lume, inclusiv în România, cel mai adesea sub indicaţia Breaking News, cu potenţialul de a polariza opinia publică, de a provoca frică sau de a induce în eroare oamenii în multe privinţe, iniţiativa domnului decan al FJSC, conf. univ. dr. Antonio Momoc, de a crea oportunităţi studenţilor, pentru a realiza ,,realitatea dureroasă’’ din domeniul mass-media este lăudabilă.

Având în vedere că tot mai mulţi cititori şi telespectatori doresc informaţii în care să aibă încredere, iar necesitatea obiectivităţii în jurnalism a devenit acută, am acceptat cu deosebită plăcere să susţin în semestrul al doilea al acestui an, ca invitat la diferite cursuri ale Facultății de Jurnalism, o serie de prelegeri sub titlul ,,Media inside–out”. În funcție de reacția studenților la aceste prelegeri, intenționăm ca această colaborare să ducă la apariția unui nou curs facultativ cu începere din anul universitar 2021-2022. Mulţumesc domnului decan pentru invitaţie şi mă bucur că voi contribui cu experienţa şi cunoştinţele mele la munca sa remarcabilă din facultate”, a declarat prof. univ. dr. Stylianos Syrmoglou.

„Serile Facultății de Jurnalism” au împlinit 15 ani

„Din anul 2005, de când activam ca asistent și apoi ca lector universitar am organizat la FJSC <<Serile Facultății de Jurnalism>> cu invitați din mass-media din România. Mulți dintre acești jurnaliști de prestigiu au fost apoi invitați să țină cursuri la FJSC. Acum, când <<Serile Facultății de Jurnalism>> au împlinit 15 ani, am decis să conduc evenimentul la următorul nivel, în plan internațional.

Așa a apărut propunerea de colaborare pentru dl Stylianos Syrmoglou, căruia îi mulțumesc pentru deschidere. Invitați din media occidentală vor participa din semestrul următor la cursuri și dezbateri cu studenții facultății noastre pentru a împărtăși din experiența lor despre provocările jurnalismului contemporan”, a subliniat conf. dr. Antonio Momoc, decanul FJSC.

Cine este prof. univ. dr. Stylianos Syrmoglou

Prof. univ. dr. Stylianos Syrmoglou este jurnalist, fost CEO al unor grupuri TV şi profesor universitar. Predă Relaţii Internaţionale, Jurnalism şi Comunicare Strategică la Universitatea din Londra şi Universitatea din Washington şi este invitat de multe alte universităţi sau instituţii internaţionale să ţină prelegeri sau să susţină discursuri despre mass-media, în calitate de speaker principal. Are un doctorat şi un master în Ştiinţe Politice, un master în Comunicare în Masă şi trei diplome de licenţă în Jurnalism, Psihologie şi Relaţii Internaţionale.

A lucrat ca jurnalist pentru BBC, Daily Telegraph şi în ultimii 30 de ani, în calitate de CEO, a condus grupuri TV din Grecia (Antenna TV, Alpha TV) sau cotidiane greceşti de mare tiraj. De asemenea, a fost consultant pentru presa internaţională gratuită METRO, în 100 de oraşe, cu sediul în Stockholm, şi CEO al multinaţionalei BBDO, o companie din domeniul publicităţii.