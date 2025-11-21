Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”

Academician Prof. Univ. Dr. IOANEL SINESCU, Președintele Asociației Române de Urologie, nu este doar un nume, este un reper. Medic, profesor universitar, fondator și lider al Asociației Române de Urologie, dar mai presus de toate - un om care a salvat mii de vieți și a format generații întregi de medici.

Cinci decenii de practică, cercetare și dedicare neîntreruptă. Cinci decenii în care standardele chirurgiei urologice din România au fost ridicate constant. Academician Prof. Univ. Dr. IOANEL SINESCU a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru cinci decenii de activitate dedicate dezvoltării chirurgiei urologice în România” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”.

