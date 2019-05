Scene ca-n filme! Un procuror DNA a trăit coșmarul vieții. Cum i s-a plănuit MOARTEA. Totul, pentru protejatul sistemului. Numele-SURPRIZĂ confirmă toate teoriile

În edița de vineri a emisiunii "Exces de putere", Roana Ciucă a prezentat mărturia terbilă a unui procuror DNA, asupra căruia s-ar fi aflat o comadă de lichidare.





Tentativă de asasinat asupra unui procuror DNA: „Mi-au slăbit roata la mașină”

Omul a devenit o țintă pentru asasini după ce a preluat „un dosar sensibil, al celui care urma să devină procurorul general al României, Augustin Lazăr”, procurorului i s-a pus în vedere să aibă grijă cum instrumentează acest dosar.

"L-am căutat pe domnul procuror să-mi dea un interviu, dar mi-a transmis că nu dorește să se expună. Pe scurt, se teme pentru viața lui", a explicat Roxana Ciucă vizavi de lipsa unei filmări cu procurorul devenit țintă vie.

"Mă tem de represalii! Nu înțelgeți că nu am fost lăsat în pace nici după ce am plecat din DNA? Îmi e teamă! Pe 9 februarie 2018, în dimineața aceea am constatat că îmi lipsea o piuliță de la prezonul roții din dreapta de la mașină. Ce să zic mai mult decât atât? Îmi e frică să vă dau interviu. Prezonul de la roata din dreapta era furat și celelalte 3 erau slăbite. Eram pe autostradă, mă duceam la Pitești să fac revizia automobilului. Am mers cu 130 km/h și mă făceam praf într-o secundă! Într-o țară civilizată ar trebui orice om să spună ce-i supără, oamenii ar trebui să cunoască ce s-a întâmplat în DNA. Nu pot să cuantific și nu vreau să mă dau cu mașina peste cap, problemele sunt grave!", a spus procurorul, ca răspuns la solicitarea reporterului Roxana Ciucă de a-i lua un interviu.

