De ce o apără Sistemul pe procuroarea Maria Pițurcă, această Zdreanță de Craiova? Pentru c-a îndeplinit un ordin. România lui Cristoiu

În controversa națională iscată de cazul Sorina Lucan cei care denunță abuzurile statului, întruchipat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Mehedinți, Curtea de Apel Craiova, Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Craiova, convoacă texte de lege, documente interne, opinii ale psihologilor, juriștilor, pentru a dovedi c-a fost și este vorba de un lung șir de abuzuri. Toate acestea sînt utile într-o discuție academică în genul unui simpozion încheiat cu o masă copioasă plătită din fonduri europene.





Judecată așa cum trebuie, adică din punct de vedere omenesc, întîmplarea se reduce la un aspect simplu:

Toți cei implicați în întîmplare, de la familia care a adoptat pînă la procuroarea carea a tîrît fetița, au tratat un suflet ca pe un obiect.

Familia adoptatoare nu vede în ea altceva decît un obiect cumpărat de pe Ebay. Au dat bani din cont pentru produs și acum îl vor predat de firma de distribuție acasă, contra semnătură, așa cum arată hîrtiile întocmite în cazul de adopție, cei de la DGSSP Mehedinți s-au limitat la îndeplinirea procedurilor birocratice. Scrie la proceduri că fetița trebuia să aibă opt întîlniri de potrivire cu familia adoptatoare (auzi, de potrivire, de parcă fetița ar fi fost un șurub, cui, iar familia o gaură!)? Organizăm opt întîlniri! Chiar dacă toate arată că fetița nu vrea să lase familia în care a crescut de la un an, pentru doi străini care o ademenesc cu bomboane, cei de la DGSSP Mehedinți trag concluzia că adopția poate fi realizată. Cei de la Curtea de Apel Craiova, deși văd din documente că fetița nu vrea să fie adoptată, deși își dau seama că la opt ani un copil nu poate fi smuls dintr-un mediu familial și dat unor străini, decid că Sorina trebuie să plece în America. E în înteresul copilului scriu ditamai magistrații în Motivare să lase România pentru America. Nu-i America țara tuturor posibilităților?

S-a vorbit în aceste zile despre diferența dintre adopția internațională și cea națională, despre necesitatea de a respecta o hotărîre judecătorească, despre obligativitatea ca procuroarea să nu tragă de copil. Sînt toate amănunte lipsite de importanță în fața adevărului vieții. Care adevăr spune limpede oricărui om, că e laureat al Premiului Nobel sau seminalfabet:

A lua un copil de opt ani, care a crescut într-o familie timp de șapte ani, de la vîrsta de un an, și a o da unor străini, fie aceștia americani sau români, iubitori de copii sau iubitori de biciclete, bogați sau săraci, e o crimă. Și cum legea și bunul simț spun că interesul copilului trebuie să primeze, la vîrsta de opt ani un copil nu mai poate fi rupt fără traume pentru toată viața din familia în care a trăit.

Nu sînt mămos.

Nu sînt sentimental cînd vine vorba de copii. Sînt însă un om normal. Și de pe această poziție ar urmărit întregul scandal.

Luni seara, butonînd pentru a vedea ce spun și ce arată televiziunile de știri în Scandalul Sorina, am nimerit pe Digi 24. Despre această Unitate militară a noii Securități am mai scris.

Am semnalat în numeroase rînduri că Digi 24 ține de un truc tipic postdecembrist. Unui om de afaceri, de regulă, cîrnățar, i se dă drept sarcină să cheltuiască banii cu o televiziune în eternă pierdere de bani. Televiziunea respectivă are ratingul sub nivelul mării. Asta pentru că ea n-are nici o legătură cu preocuparea unei instituții de presă în arena concurenței sălbatice față de succesul de public. Ea n-are pic de succes, pentru că nu e supusă telespectatorilor, ci Noii Securități. În schimb, cîrnățarul își scoate banii din contractele venite pe de-a moaca, de care fac rost Serviciile pentru el, în domenii fără nici o legătură cu presa.

Luni seara, la U. M. Digi 24 dezbăteau cazul Sorina un căpitan activ din redacție și cu un general în rezervă de la SNSPA filială civilă a Academiei de Informații a SRI. Venise vorba de intervenția abuzivă a procuroarei Maria Pițurcă.

În acest punct, cazul Sorina e limpede ca lumina zilei.

Statul, întruchipat de diferite instituții, s-a năpustit asupra individului ca să-l calce cu șenilele.

La ordinele primite de undeva de Sus (din cîte se presupune , de la Ambasada americană de la București) un copil de opt ani, membru de șapte ani al unei familii, e luat de Procuroare ca un pachet și dat unei familii de americani care împărtășește față de copil nimic altceva decît interesul de cumpărător pe Amazon.com.

Acțiunea în forță a Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Craiova a revoltat o țară întreagă? Presa e în astfel de cazuri de partea individului în confruntarea cu statul.

Digi 24 e teoretic o instituție de presă.

Cum se explică partizanatul față de abuzul Statului?

Foarte simplu.

Digi 24 face parte din Divizia de presă a Binomului SRI-Procurori.

Și nu numai Digi 24, dar și alte unități militare au primit dispoziție să mănînce rahat cu lingurița de argint aplaudînd abuzul Statului întruchipat de procuroare. Ca și în cazul de la Ploiești, avem un caz de abuz al unui Parchet – cel de pe lîngă Curtea de Apel Craiova - prin sfidarea legii.

Nu e vorba de toate Parchetele.

