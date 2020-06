Deși este unul dintre cele mai respectați artiști de la noi, criza provocată de pandemie l-a adus aproape de o criză financiară în propria familie.

Pavel a suferit pierderi mari în cele trei luni de izolare și deocamdată se descurcă doar din economii. El a dezvăluit în emisiunea lui Cristi Brancu că el este principalul stâlp al familiei.

„Din micile rezerve pe care le mai am, că am mai avut inspirația aceasta de a mai pune ceva bănuți în bancă… Dar mai mult de un an de zile nu cred că o să mai rezist. Sincer vorbesc. Să nu fim ipocriți. Iar dacă nu vom porni economia în România vom fi terminați” a declarat Marcel Pavel, potrivit cancan.ro.

Marcel Pavel a afirmat pe Facebook că a fost diagnosticat de două ori pozitiv cu noul coronavirus.

Ştirea cu Marcel Pavel infectat cu temutul Covid-19 a stârnit numeroase dezbateri în societatea românească, unii conaţionali avansând fel şi fel de teorii ale conspiraţiei.

Pe reţelele de socializare au fost comentarii în care Marcel Pavel era acuzat inclusiv că a fost plătit să spună că este bolnav.

În afară de asta, mai multe voci publice au contestat faptul că artistul ar fi fost infectat cu noul coronavirus, considerând că este doar un exercițiu de imagine. Ba mai mult, l-au acuzat că s-a pretat la un joc pentru a convinge lumea că virusul chinezesc este încă activ și există multe persoane care încă îi cad victimă.

Răspunsul cântărețului a fost că-i va da în judecată pe cei care contestă în aceste momente că viaţa lui a fost serios pusă în pericol.

Marcel Pavel a spus încă de la începutul izolării că autoritățile nu au acționat corect el nefiind de acord cu auto-izolarea populației.