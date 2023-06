Probleme grave pentru Donald Trump. Avocații săi au fost anunțați de către procurorii federali că e ținta unei anchete penale

Informația a fost raportată de Politico și The Guardian și de publicația conservatoare Just the News și a fost urmată de un raport al CNN. Un avocat al lui Donald Trump, împreună cu reprezentanții fostului președinte, nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Acesta este un semn că avocatul special Jack Smith – care a fost numit pentru a supraveghea investigațiile privind documentele găsite la complexul Mar-a-Lago al lui Trump și rolul fostului președinte în evenimentele din 6 ianuarie 2021 – se apropie de o decizie privind depunerea sau nu a acuzațiilor. Departamentul de Justiție nu a făcut niciun comentariu la solicitările venite din partea presei.

Avocații lui Trump s-au întâlnit luni cu procurorii

Un mare juriu a fost convocat la Miami și a audiat martori, potrivit New York Times. Între timp, The Washington Post a relatat că Departamentul de Justiție intenționează să aducă cea mai mare parte a acuzațiilor potențiale legate de ancheta privind documentele la o instanță federală din sudul Floridei; alte acuzații ar putea fi depuse la Washington, DC.

Miercuri, după ce John Solomon, de la Just the News, a dat vestea că avocaților lui Trump li s-a trimis o scrisoare-țintă, Trump i-a spus lui Maggie Haberman, de la The Times, că nu a fost pus sub acuzare, lucru pe care l-a postat și pe Truth Social.

O scrisoare-țintă și o punere sub acuzare sunt însă diferite, iar o scrisoare-țintă nu înseamnă neapărat că procurorii vor depune acuzații. Trump și echipa sa nu au comentat public scrisoarea trimisă de Departamentul de Justiție.

Trump neagă toate acuzațiile

Avocații lui Trump s-au întâlnit luni cu procurorii, inclusiv cu Jack Smith, care, conform CNN, nu a vorbit în timpul întâlnirii.

În august anul trecut, FBI a percheziționat complexul Mar-a-Lago al lui Trump, deoarece agenția avea motive să creadă că Trump nu a predat toate documentele, inclusiv cele clasificate, din perioada în care a fost președinte, către National Archives and Records Administration, așa cum este necesar.

Trump a negat orice abatere legată de aceste documente. (Bibliografie: Business Insider)