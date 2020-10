Denise Rifai știe cine este, își cunoaște punctele forte și slăbiciunile. Este recunoscătoare pentru tot ce i-a oferit viața, bun sau rău. În emisiunea, „Dosare de presă”, pe evz.ro, noua vedetă de la Kanal D a mărturisit că este conștientă că e frumoasă.

„Dacă sunt recunoscătoare pentru ceva este, în primul rând pentru că sunt o femeie frumoasă, știu asta, mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Mulțumesc fiecărui bărbat care a venit în viața mea și care mi-a spus asta. Mă bucur de fiecare dată când aud, mă bucur pentru fiecare moment în care mi se face curte, mă onorează, mă bucură ca femeie. Dar trebuie să iubesc și eu la rândul meu. Contează mult. De iubit, am iubit. Dar momentan nu există nimeni în viața mea și așteptăm să vedem.

Denise Rifai nu este, momentan, într-o relație, dar știe exact cum vrea să arate bărbatul de care s-ar putea îndrăgosti.

„Bărbatul meu va trebui să fie bărbat. În primul rând, trebuie să fie foarte inteligent. Când dorm seara, după ce pun capul pe pernă, să știu că el are răspunsuri la întrebările pe care eu le am și al căror răspuns eu nu-l găsesc. Deci să fie peste mine. Bărbat inteligent. Un bărbat foarte inteligent.

Aceasta a mai adăugat că „viața mea e doar prin muncă. Eu nu înțeleg altfel… Foarte rar mai și obosesc și vreau câte-o vacanță. Dar altfel, nu. E vorba doar de o odihnă fizică, de o reveneală”, a dezvăluit Rifai.

Denise Rifai nu-i înțelege pe oamenii care spun că nu știu când le-a trecut viața.

„Nu înțeleg teoria asta, „nu știi cum îți trece viața”. Poftim?! Viața ți-a trecut cu tine prin ea și cu ea prin tine, așa cum ai ales tu. Eu nu-mi închipui viața altfel decât muncesc eu 24 din 24.

Nu suport oamenii care se uită la ceas și rup ușa. (…) Când mi-am dat demisia, știi de ce am fost foarte mulțumită? Că niciodată, în nicio zi, în niciun moment din cele trecute nu m-am lăsat pe tânjală. Eu, în fiecare clipă și în fiecare zi, am făcut maximum. Și sunt foarte mulțumită că am tras în fiecare zi ca și cum era ultima”, a explicat vedeta.