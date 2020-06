Micuțul se va naște în luna noiembrie a acestui an și este primul copil al cuplului.

„Sunt fericit să vă pot împărtăși bucuria că soția mea, Alina-Maria, este însărcinată cu primul nostru copil, care va veni pe lume în noiembrie. Ocrotit de dragostea părinților și a familiei, copilul nostru va fi educat în respectul strămășilor și al valorilor tradiționale, în spiritul iubirii și al responsabilității față de țară, în credința în care am fost botezat, ca și bunicul meu, Regele Mihai”, a anunțat Prințul Nicolae printr-un comunicat de presă.

Prințul Nicolae (35 de ani) și Alina Binder s-au căsătorit în toamna anului 2018. Nunta a avut loc la Biserica Sf. Ilie din Sinaia, iar petrecerea s-a sedfășurat la Cazinoul din Sinaia.

Anul trecut, fostul principe al României, Nicolae, a anunțat că este pozitiv rezultatul testului de paternitate cu privire la copilul Nicoletei Cîrjan, o tânără cu care a avut o relaţie de concubinaj. „Rezultatul a fost pozitiv, reieşind ca sunt tatăl copilului ei”, a scris fostul principe.

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să incetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris pe Facebook fostul principe.

În 2015, Regele Mihai i-a retras titlul de „principe al României” nepotului său Nicolae şi a decis să îl excludă din succesiunea la Coroana României. Deşi oficial nu a fost explicat motivul acestei decizii, în spaţiul public au apărut informaţii că aceasta era legată de o presupusă relaţie a nepotului său Nicolae cu o tânără pe nume Nicoleta Cîrjan, pe care ar fi lăsat-o însărcinată.