Aceasta este concluzia ce poate fi trasă în urma unei decizii de marketing cu privire la cartea Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Family.

Volumul care va fi scos la vânzare luna viitoare va costa mai puţin decât fusese stabilit iniţial, semn clar că notorietatea lor este în scădere.

Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Family tratează subiectul ieşirii celor doi din Familia Regală Britanică.

Totodată, noua carte despre viața lor își propune să conteste imaginea de divă pe care o are Meghan, dar se pare că ambele subiecte nu mai sunt de interes.

Viitoarea biografie ce va fi disponibilă pe Amazon a scăzut de la 20 la 13,60 lire sterline, conform unor informaţii publicate de Daily Mail.

Autorii Omid Scobie şi Carolyn Durand anunţă că au mers „dincolo de titluri pentru a dezvălui detalii necunoscute despre viața lui Harry și Meghan împreună, risipind numeroasele zvonuri și concepții greșite” formate despre cuplu.

„Cu un acces unic și scris cu participarea celor mai apropiați de cuplu, Finding Freedom este un portret cinstit, apropiat și dezarmant al unui cuplu încrezător, influent și avansat, care nu se teme de ruperea tradiției şi este hotărât să-şi creeze o nouă cale departe de lumina reflectoarelor”, au mai spus cei doi autori.

Pentru documentare, ei au avut acces la peste 100 de persoane din anturajul Ducilor de Sussex.

Altfel, s-a dezvăluit că volumul va zdrobi ideea că actrița americană este forța motrice a perechii și că de fap Prințul Harry a fost cel care a dorit să facă schimbarea.

Scobie și Durand au spus într-un comunicat de presă: „Misiunea noastră a fost motivată de dorința de a spune o versiune exactă a călătoriei lor și, în sfârșit, să prezinte adevărul poveștilor greșite care au devenit evanghelii doar datorită cantității în care au fost repetate.”

„Datorită surselor noastre, am reușit să împărtășim povestea definitivă a Ducelui și Ducesei de Sussex”, au completat Omid Scobie şi Carolyn Durand.

sursa: Daily Star