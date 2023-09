Prințul Harry și Meghan au luat decizia: S-a terminat!

Prințul Harry și Meghan, de neînduplecat. Ducii de Sussex „au terminat cu viețile lor anterioare”, a susținut o persoană din interior. Odată cu apropierea Jocurilor Invictus și lansarea noii serii documentare Netflix a lui Harry Heart of Invictus, se pare că cuplul încearcă să se concentreze pe proiecte care nu au legătură cu Familia Regală.

Prințul Harry și Meghan, de neînduplecat. Familia Regală nu se aștepta la aşa ceva

În plus, au existat zvonuri că Meghan Markle își va relansa blogul de stil de viață The Tig după reapariția ei pe rețelele de socializare. Ducesa și-a deschis recent noul cont de Instagram, care are deja peste jumătate de milion de urmăritori.

O persoană din interior a susținut că separarea lor de Familia Regală este permanentă. Adăugând că relația lui Harry cu familia sa „s-a încheiat. Au terminat cu viețile lor anterioare”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru The Telegraph. Vorbind despre o potențială întâlnire în jurul viitoarelor Jocuri Invictus, a adăugat:

„Nu vorbesc despre familie. Nu există nicio așteptare ca familia să apară sau să recunoască asta sau că cineva vrea să-l vadă. S-a terminat”.

Tensiunile dintre Sussex și restul familiei regale au explodat în ultimul an odată cu lansarea mai multor proiecte care au criticat familia. În decembrie anul trecut, o serie de documente Netflix lansată de cuplul – Harry și Meghan – a detaliat relația lor. Căsătoria și nefericirea din cadrul familiei regale.

Dar cea mai mare bombă a fost lansarea memoriilor prințului Harry Spare

Cartea a detaliat presupusele conflicte dintre Prințesa Kate și Meghan, Prințul William și Harry și a criticat soția Regelui Charles, Regina Camilla. Spare a devenit un bestseller peste noapte și i-a ținut pe Sussex în lumina reflectoarelor luni de zile. Dar a evidențiat și relația lor cu familia regală.

În timp ce cuplul își construiește o nouă viață în California, se pare că acum încearcă să se distanțeze de Familia Regală. Cu toate acestea, nu este clar dacă Sussex se vor putea decupla cu adevărat. Prințul Harry este sinonim cu Familia Regală. Publicul l-a văzut crescând alături de ei, iar acum este greu de crezut să se rupe de tot.

Totuși, proiecte noi care nu implică în discuții Casa Regală sunt. Un astfel de proiect este transformarea celei mai vândute cărți Meet Me at the Lake într-un blockbuster Netflix.

Gigantul de streaming a achiziționat drepturile asupra romanului lui Carley Fortune pentru suma estimată de trei milioane de lire sterline, cu scopul ca Meghan și Harry să producă filmul.

În timp ce cuplul caută să se distanțeze de firmă și apar rapoarte că fratele lui Harry, Prințul William este încă furios din cauza acuzațiilor făcute în Spare, orice speranță de reconciliere pentru a remedia ruptura regală pare puțin probabilă în prezent.