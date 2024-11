Monden Prințul Andrew nu ține cont de hotărârea Regelui Charles. Sunt probleme mari în Familia Regală







Prințul Andrew, în vârstă de 64 de ani, a fost văzut conducând în apropierea reședinței sale Royal Lodge din Windsor, în valoare de 30 de milioane de lire sterline, chiar dacă se zvonește că Regele Charles i-a tăiat alocația anuală.Apropiații Familiei Regale au spus că acesta refuză să părăsească proprietatea.

Prințul Andrew nu ține cont de Regele Charles

„Prințul Andrew se ține tare și este hotărât să rămână în Royal Lodge.El insistă asupra faptului că are fondurile necesare pentru a-și plăti propria securitate, în ciuda sumei de șapte cifre care se pare că îl costă”, au spus surse apropiate Familiei Regale. Acestea au mai declarat că el nu mai este o „povară financiară” pentru regele Charles și că nu ar trebui să vadă niciun motiv să se mute din casa pe care o împarte cu fosta sa soție, Sarah Ferguson, din 2003.

Regele Charles nu-i mai plătește nici securitatea

Într-o versiune actualizată a cărții sale, „Charles III: New King. New Court. The Inside Story”, autorul Robert Hardman scrie că regele l-a instruit pe custodele poșetei private să elimine alocația personală anuală de 1 milion de lire sterline a prințului Andrew.

Prințul Andrew, la capătul puterilor

Regele Charles a încetat să mai plătească pentru securitatea personală a prințului Andrew. El va trebui să găsească bani proprii pentru a acoperi costurile de securitate și întreținere.

Potrivit autorului, Andrew va trebui și să acopere costurile de protecție a mai multor opere de artă și piese de mobilier valoroase și istorice împrumutate din colecția regală.Chiar dacă nu mai îndeplinește îndatoriri regale, ducele de York a fost deposedat de patronaj și de asociațiile sale militare, fiindu-i efectiv interzis să își folosească titlul de Alteță Regală în public.

Autortul a mai spus că regretata regină Elisabeta a II-a l-ar fi făcut pe Andrew să se mute în Frogmore Cottage dacă ar mai fi fost în viață, potrivit express.co.uk.