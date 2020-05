Prințesa Beatrice și logodnicul ei Edoardo Mapelli Mozzi au fost nevoiți să-și amâne nunta din cauza Covid-19, iar acum prințesa „Theodora Of Greece” a dezvăluit că și-a reprogramat și ea nunta cu un avocat din Los Angeles.

Actrița din Londra are 36 de ani și o interpretează pe secretara Alison Montgomery în filmul „The Bold and the Beautiful”.

O declarație publicată de Casa Regală Greacă, în weekend, a explicat că cei doi au fost nevoiți să-și amâne căsătoria din cauza pandemiei.

Prințesa, care trece sub numele de scenă Theodora Grecia, este cea mai mică fiică a regelui Constantin și a reginei Anne-Marie, care și-au păstrat titlurile regale de la abolirea monarhiei grecești în 1973.