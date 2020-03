Sergiu Sgurescu este primul român diagnosticat cu Coronavirus din România, scrie Cancan.

În același timp, este și primul care s-a vindecat și a scăpat de virusul chinezesc. Acesta a vorbit despre „boala” lui, menționând că a fost ca o simplă răceală.

„Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greșeală ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare”, a declarat Sergiu Sgurescu.

Bărbatul a fost diagnosticat cu coronavirus pe 26 februarie, fiind externat la numai câteva zile distanță, pe 1 martie.

„Şi dacă e să fie, până la urmă e o răceală, o gripă care se poate vindeca, adică nu e aşa rău. Nu trebuie să fie panică aşa mare, pentru că e o răceală care se tratează”, a mai spus primul român diagnosticat cu COVID-19.

Te-ar putea interesa și: