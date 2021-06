Fanii așteaptă cu nerăbdare lista artiștilor care vor cânta la Untold, în septembrie.

”Mai e secret pentru câteva zile, pentru că săptămâna viitoare o să facem un anunț important. Dar pot să vă dau, așa, un hint: va fi unul dintre artiștii care a semnat imnul EURO 2020”, a declarat Edy Chereji pentru Știrile ProTV .

DJ Martin Garrix, Bono & The Edge au lansat imnul oficial pentru EURO 2020, intitulat „We Are The People We’ve Been Waiting For”. Cel care l-a compus este celebrul DJ.

Deși nu va exista o limită de persoane, condițiile sunt stricte: deocamdată doar cei care pot demonstra că s-au vaccinat pot intra la festival.

”Joi, când am pus în vânzare primele abonamente din 2021, am avut peste 11.000 de oameni care și-au cumpărat abonament. Fără a părea că suntem foarte încrezători și lipsiți de modestie, speram că se va întâmpla acest lucru, pentru că știm că avem o comunitate foarte frumoasă și toți cei care au cumpărat acum abonamente se adaugă la ceilalți peste 45.000 de oameni care au cumpărat încă din 2020 și care bineînțeles că vor fi așteptați în acest an la festival, 9-12 septembrie” – a mai spus Chereji.

Organizatorii UNTOLD 2021 se așteaptă ca la această ediție să participe foarte multă lume, comparabil cu evenimentul de acum 2 ani, când au fost aproximativ 100.000 de oameni pe zi.