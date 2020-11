A acceptat, în cele din urmă, la sfatul prietenului său, Michael Caine, actor tot atât de celebru. Refuzul se trăgea din faptul că Sean a susțint tot timpul independența Scoției.

Thomas Sean Connery s-a născut la 25 august 1930, într-o suburbie a oraşului Edinburgh, într-o familie de condiţie modestă. Ulterior, avea să declare că „eram foarte săraci, dar n-am ştiut niciodată cât de săraci pentru că aşa era toată lumea acolo”.

A urmat şcoala primară Tollcross, unde şi-a uimit dascălii cu aptitudinile sale matematice deosebite. De îndată ce a învăţat să citească, a devorat toate cărţile care-i picau în mână.

Având şi un frate mai mic, Sean a fost nevoit să lucreze încă din copilărie, iar la o vârstă fragedă a renunţat la şcoală pentru a se angaja cu normă întreagă.

La vârsta de 16 ani, s-a înrolat în Marina Regală Britanică, unde, la fel ca alţi tineri, şi-a făcut două tatuaje, care reflectă angajamentele sale: familia şi Scoţia natală.

Unul dintre ele este dedicat părinţilor: „Mum and Dad”, iar celălalt Scoţiei, ”Scotland Forever”.

După trei ani, o criză de ulcer a pus capăt carierei în serviciul Marinei. A revenit la Edinburgh, unde a lucrat în domenii diferite, printre altele ca zidar sau ca salvamar.

A petrecut mult timp practicând bodybuilding, ceea ce l-a propulsat în competiţia Mister Universe, în 1950, unde a obţinut locul al III-lea.

A fost remarcat şi i s-a propus să se alăture corului pentru musical-ul „South Pacific’”.

Succesul a venit după opt ani, când a fost distribuit în ”Another Time, Another Place” (1958), unde a avut-o alături pe Lana Turner, iar după alţi patru ani, în rolul care l-a consacrat, al agentului James Bond, jucând în şase filme conturate în jurul personajului: ”Dr. No” (1962), ”Goldfinger” (1964), ”From Russia, With Love” (1964), ”Thunderball” (1965), ”You Only Live Twice” (1967) şi ”Diamonds are Forever” (1971).

În 1986, a jucat în filmul ”The Name of the Rose” (1986), iar un an mai târziu, în ”The Untouchables” (1987), care-i aduce premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar, în 1988.

Îmbrăcat în costumul tradiţional scoţian, Sean Connery a fost înnobilat cu titlul de Sir, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Holyrood din Edinburgh, de regina Elisabeta a II-a, în iulie 2000.

Preşedintele AFI, Howard Stringer, l-a numit atunci pe Sir Sean Connery ”un artist de cel mai înalt rang”, adăugând că, ”deşi este considerat creatorul unuia dintre cei mai mari eroi de film din toate timpurile (James Bond), talentul său actoricesc transcede rolurile pe care le-a avut în cursul carierei”.

